Мінекономіки анонсувало пакет фінансування для інвесторів — Finance.ua

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Мінекономіки анонсувало пакет фінансування для інвесторів

Казна та Політика
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Мінекономіки анонсувало пакет фінансування для інвесторів
Мінекономіки анонсувало пакет фінансування для інвесторів
Інвестори отримають структурний пакет фінансування, що включає страхування воєнних ризиків з боку таких установ, як Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA) та Фінансова корпорація розвитку (DFC), що покриває до 90% потенційних збитків.
«Уряд та Верховна Рада України спільно працюють над створенням нових можливостей для інвесторів, залучення яких прискорить відбудову країни та відновлення ключових галузей економіки. Зокрема, домовляються про інвестиційні гарантії як від G7, так і від Європейського Союзу, реформують податкову систему та створюють законодавчу базу для безпечного та прозорого ведення бізнесу», — сказано в повідомленні Мінекономіки.
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Окрім того, в пакеті фінансування буде пряме довгострокове та доступне кредитування від міжнародних фінансових організацій, таких як МФК, ЄБРР або ЄІБ, за підтримки пільгового капіталу, а також покриття Експортно-кредитним агентством кредитного ризику, наприклад, кредитна програма британського агентства з фінансування експорту (UK Export Finance).
«Мінекономіки та Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку запрошують міжнародні компанії, що припинили свою діяльність в Україні через війну, повернутись та розвивати свій бізнес вже зараз, не очікуючи закінчення воєнних дій», — також сказано в повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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