Рада змінила закон про «інвестнянь»: що передбачає документ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада змінила закон про «інвестнянь»: що передбачає документ

Казна та Політика
413
Рада змінила закон про «інвестнянь»: що передбачає документ
Рада змінила закон про «інвестнянь»: що передбачає документ
Верховна Рада на засіданні 10 квітня схвалила за основу запропоновані урядом зміни до закону «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні».
Прийняття відповідного законопроєкту № 8138 у першому читанні підтримали 252 нардепи, повідомив народний депутат від фракції «Голос», перший заступник керівника комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
Документом передбачається:
  • запровадження нової форми державної підтримки для інвесторів, а саме часткової компенсації вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури;
  • розширення сфер, у яких може реалізуватися інвестиційний проект із значними інвестиціями;
  • впровадження можливості інвестору розпочати реалізацію проекту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи (підготовка документації, купівля земельної ділянки тощо) в обсязі 25% від вартості загального розміру значних інвестицій;
  • зменшити вимоги щодо розміру значних інвестицій до 12 млн євро та кількості створених нових робочих місць — з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту, що мало б розширити коло потенційних інвесторів;
  • встановлення часових можливостей для доопрацювання, а не повернення поданих інвестором документів та спеціального інвестиційного договору (не більше двох місяців).
Ярослав Железняк нагадав, що станом на середину лютого 2023 року обсяг залучених значних інвестицій по інвестняням становив 0 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.