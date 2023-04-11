Рада змінила закон про «інвестнянь»: що передбачає документ — Finance.ua

Рада змінила закон про «інвестнянь»: що передбачає документ Вчора 12:04 — Казна та Політика

Рада змінила закон про «інвестнянь»: що передбачає документ

Верховна Рада на засіданні 10 квітня схвалила за основу запропоновані урядом зміни до закону «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні».

Прийняття відповідного законопроєкту № 8138 у першому читанні підтримали 252 нардепи, повідомив народний депутат від фракції «Голос», перший заступник керівника комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Документом передбачається:

запровадження нової форми державної підтримки для інвесторів, а саме часткової компенсації вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури;

розширення сфер, у яких може реалізуватися інвестиційний проект із значними інвестиціями;

впровадження можливості інвестору розпочати реалізацію проекту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи (підготовка документації, купівля земельної ділянки тощо) в обсязі 25% від вартості загального розміру значних інвестицій;

зменшити вимоги щодо розміру значних інвестицій до 12 млн євро та кількості створених нових робочих місць — з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту, що мало б розширити коло потенційних інвесторів;

встановлення часових можливостей для доопрацювання, а не повернення поданих інвестором документів та спеціального інвестиційного договору (не більше двох місяців).

Ярослав Железняк нагадав, що станом на середину лютого 2023 року обсяг залучених значних інвестицій по інвестняням становив 0 грн.

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