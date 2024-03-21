$1,7 млрд инвестиций за время полномасштабного вторжения: во что вкладываются иностранные компании в Украине — Finance.ua

$1,7 млрд инвестиций за время полномасштабного вторжения: во что вкладываются иностранные компании в Украине Сегодня 09:44

$1,7 млрд инвестиций за время полномасштабного вторжения: во что вкладываются иностранные компании в Украине

Международные инвестиции в Украину выросли с $0,5 миллиарда в 2022 году до $1,2 миллиарда в 2023 году.

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Об этом заявила руководитель KSE Institute Наталья Шаповал в ходе первого Ukraine Business Compact (UBC) Workshop — мероприятия, предназначенного для взаимодействия государства с бизнесом со всего мира, который вносит свой вклад в восстановление Украины. Событие было организовано Министерством экономики Украины.

Наталья Шаповал также отметила, что во время полномасштабного вторжения в Украину инвестировали 43 глобальные компании, среди которых — Bayer ($65 млн), Carlsberg ($40 млн) и CEMARK, входящая в группу компаний CRH ($30 млн).

Еще 12 компаний анонсировали инвестиции в Украину — в частности, Baykar, который производит беспилотники Bayraktar TB2. В сентябре 2023 года турецкая компания объявила о том, что готова вложить $100 миллионов в завод, сервисный центр и штаб-квартиру в Киеве. Строительство завода уже началось в феврале 2024 года и, как предполагается, продлится 12 месяцев. Как отмечают в компании, Украину рассматривают как долгосрочного, стратегического партнера, а не просто рынок сбыта.

Также в 2023 году CRH, ведущий производитель строительных материалов в мире, подписала мандатное письмо с Европейским банком реконструкции и развития относительно совместного приобретения активов итальянской компании Buzzi в Украине.

Сегодня иностранные компании больше всего вкладываются в проекты в сфере IT, обороны и агробизнеса.

Как отметил заместитель министра экономики Владимир Кузьо, в настоящее время в Украине разрабатываются механизмы поддержки инвесторов и смягчение инвестиционных рисков. Правительство сотрудничает с международными организациями и экспортно-кредитными агентствами, а Министерство экономики занимается развитием агентства по привлечению инвестиций.

«Мы работаем над расширением инфраструктуры страхования военных рисков, запущенной в прошлом году. В этом году мы зарезервировали средства для поддержки значительных инвестиционных проектов и развития индустриальных парков. Второе направление нашей работы направлено на привлечение инвестиций через международные финансовые институции и институции финансирования развития. Кроме того, мы ожидаем углубления сотрудничества с международным деловым сообществом путем привлечения украинского бизнеса к глобальным цепочкам производства и поставок. Я верю, что UBC станет мостом, объединяющим усилия правительства и бизнеса», — отметил Кузьо.

Минэкономики определило пять ключевых секторов с инвестиционными возможностями в $292 миллиарда: энергетика, транспорт и логистика, сельское хозяйство, «зеленая» металлургия и критические материалы. Приоритетность этих отраслей состоит в том, что именно они вносят значительный вклад в экономику Украины, имеют глобальный потенциал роста, а также нуждаются в замещении разрушенных мощностей.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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