Инвестиции в украинские компании, использующие ИИ, значительно выросли — Finance.ua

Инвестиции в украинские компании, использующие ИИ, значительно выросли Сегодня 11:14 — Фондовый рынок

Инвестиции в украинские компании, использующие ИИ, значительно выросли

Инвестиции в украинские компании, использующие ИИ, значительно выросли за последние 10 лет.

Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает пресс-служба министерства.

«Инвестиции в украинские компании, использующие искусственный интеллект, значительно выросли за последние 10 лет: с $42,4 млн в 2014 году до $440,9 млн в 2021 году. И эта тенденция сохраняется, несмотря на войну», — сказала Свириденко.

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По ее словам, значительная часть работы правительства — это внедрение искусственного интеллекта, в том числе в разминировании, ведь ресурсы страны ограничены. По состоянию на середину марта Украина имеет 77 машин для разминирования, 32 оператора противоминной деятельности и более 3 500 саперов.

Но этого недостаточно, поэтому совместно с компанией Palantir Technologies Украина внедряет инновационные подходы к принятию решений на основе big-data аналитики благодаря консолидации информации из более 100 источников информации. Мы создаем платформу для сбора данных и углубленного анализа с помощью ИИ, чтобы эффективно расставлять приоритеты, распределять ресурсы и чтобы партнеры, поддерживающие Украину, могли ясно видеть, как распределяются их средства", — добавила она.

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ИИ поможет понять, какие усилия по разминированию конкретного участка будут иметь наиболее положительное влияние на экономику, какие территории будут самыми дорогими для разминирования.

«Впоследствии этот опыт может оказаться полезным и для других стран мира, которые тоже столкнулись с проблемой заминированности», — отметила Свириденко.

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