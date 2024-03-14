44% компаний готовы инвестировать в собственное развитие в 2024 — Finance.ua

44% компаний готовы инвестировать в собственное развитие в 2024 Сегодня 15:02

44% компаний готовы инвестировать в собственное развитие в 2024

Несмотря на проблемы с поиском работников, удорожание сырья и физическую угрозу, украинский бизнес с оптимизмом смотрит в будущее и инвестирует в свое развитие или восстановление.

Такие выводы можно сделать из ежемесячного опроса предприятий New Monthly Enterprises Survey, который Институт экономических исследований и политических консультаций провел в феврале 2024 года.

Планы на будущее

Украинский бизнес постепенно выходит из состояния полной неопределенности и начинает строить планы на будущее. В феврале 2024-го только около 15% собственников и руководителей предприятий не смогли ответить на планы в отношении своего бизнеса на следующие полгода. Для сравнения: год назад, в феврале 2023-го, таких было около 40%.

Процент респондентов, которые не могут определиться с планами на следующие 6 месяцев.

«Существенное уменьшение количества тех, кому сложно строить планы на следующие полгода, говорит о том, оптимизм возвращается к украинскому бизнесу. Более того, доля предприятий, работающих на 100% мощности, постепенно увеличивается: в феврале 2023-го таких было 6%, теперь уже 15%. Но, конечно, строить планы на долгосрочный срок (2 года) бизнесменам сложно в условиях войны. И не только им», — отметила Оксана Кузякив, исполнительный директор ИЭИ.

Инвестиции

Несмотря на все проблемы, связанные с войной, значительная часть украинского бизнеса считает нынешнее время возможным для инвестиций.

Так, в 2023 году 45% опрошенных компаний инвестировали в собственное развитие или восстановление.

Более того, 44% опрошенных предприятий готовы инвестировать и в 2024-м. Это одни из лучших показателей с 2011 года: больше планов на инвестиции в бизнес было только в 2018—2020 гг.



В чем бизнес видит проблемы для развития

Впрочем, в последние месяцы проблемы поиска рабочей силы достигли максимума за всю историю наблюдений. Так, в феврале 2024-го о проблемах с поиском квалифицированных работников сообщали 31% опрошенных предпринимателей, а о проблемах с неквалифицированными работниками — 27% опрошенных.

Основные препятствия для ведения бизнеса в военное время:

Проблема с поиском рабочей силы заняла второе место среди обеспокоенностей предпринимателей (46% опрошенных).

Больше, чем нехватка работников, бизнес беспокоит разве что рост цен на сырье и материалы (49% опрошенных). Опасность для работы заняла третье место (45%).

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