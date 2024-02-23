Верховная Рада поддержала создание специальной комиссии по защите прав инвесторов — Finance.ua

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Верховная Рада поддержала создание специальной комиссии по защите прав инвесторов

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Верховная Рада поддержала создание специальной комиссии по защите прав инвесторов
Верховная Рада поддержала создание специальной комиссии по защите прав инвесторов
Верховная Рада Украины приняла Постановление № 10 430 об образовании Временной специальной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины по защите прав инвесторов.
Об этом идет речь на сайте парламента.
Соответствующий проект постановления поддержали 307 народных депутатов.
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Согласно пояснительной записке, ВСК необходима для адаптации и имплементации передового опыта в инвестиционной деятельности, анализа существующих препятствий и формирования комплексной стратегии улучшения инвестиционной деятельности в Украине.
Основные задачи ВСК:
1) подготовка и предоставление на рассмотрение Верховной Рады Украины в установленном порядке законодательных инициатив по защите прав инвесторов, обеспечение равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от формы собственности, а также эффективного инвестирования в экономику Украины, развития международного экономического сотрудничества и интеграции;
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2) определение приоритетных направлений усовершенствования законодательства о создании условий для инвестиционной деятельности;
3) обеспечение защиты прав инвесторов (бизнеса);
4) осуществление парламентского сотрудничества с бизнес-ассоциациями и профильными структурами по содействию созданию беспрепятственных условий для привлечения инвестиций.
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Согласно постановлению, количественный состав ВСК составит 15 народных депутатов Украины. Ее председателем будет назначен народный депутат Галина Янченко (фракция «Слуга народа»), заместителем — народный депутат Лариса Билозир (депутатская группа «Доверие»).
Срок деятельности Временной специальной комиссии — один год со дня ее образования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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