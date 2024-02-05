В Украине упростили условия для крупных инвесторов — Finance.ua

В Украине упростили условия для крупных инвесторов Сегодня 09:01 — Казна и Политика

В Украине упростили условия для крупных инвесторов

Кабинет Министров принял постановление, которое улучшает механизм государственной поддержки крупных инвестиционных проектов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

Постановление касается нового подхода к подготовке технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.

Что меняется

«Мы отменяем и упрощаем ряд положений, в частности о необходимости экономического анализа, о пересмотре социальной оценки проектов, а также послабляем требования, касающиеся финансовой состоятельности заявителя», — отметил премьер-министр.

Шмыгаль заявил, что украинский и иностранный бизнес, готовый инвестировать более 12 млн евро и создавать новые рабочие места, получит максимальную поддержку и специальные условия.

«Это и налоговые льготы, и регуляторные послабления, и поддержка на уровне реализации проекта», — говорит премьер.

Зачем это необходимо

Все это должно запустить больше инвестиционных проектов, которые создадут больше рабочих мест, усилят громады и экономику.

Читайте также Названы основные препятствия для иностранных инвестиций в Украину

«Одна из ключевых задач в экономической сфере на этот год — увеличение иностранных инвестиций в Украину. Для этого работаем с партнерами. Для этого было запущено страхование военных рисков. Постоянно улучшаем условия для инвестиционных проектов», — подчеркнул глава правительства.

Справка Finance.ua:

правительство будет направлять инвестиции в реальный сектор экономики; в частности, за 10 лет планируется привлечь 90 млрд долл. инвестиций в производственные предприятия;

в декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9015 о страховании инвестиций в Украине от военных рисков за счет экспортно-кредитного агентства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.