Названы основные препятствия для иностранных инвестиций в Украину — Finance.ua

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Названы основные препятствия для иностранных инвестиций в Украину

Фондовый рынок
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Названы основные препятствия для иностранных инвестиций в Украину
Названы основные препятствия для иностранных инвестиций в Украину
Кроме военных рисков инвесторов останавливают непрозрачность рынка, неравенство условий ведения бизнеса и валютные ограничения.
Об этом рассказал в комментарии «Финансовому клубу» заместитель председателя правления, начальник департамента корпоративного бизнеса УкрСиббанка Дмитрий Цапенко.
«На первом месте, конечно, военные риски. Также многих интересует прозрачность рынка и равенство условий ведения бизнеса. А это предполагает реформирование в судебной системе, снижение коррупционных рисков, создание равных условий для всех участников», — заявил Цапенко.
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Эти факторы стали более актуальны после начала войны. «Новым сдерживающим фактором, появившимся уже после начала войны, являются валютные ограничения, например, ограничения на выплату дивидендов и погашение кредитов материнским компаниям», — отметил он.
Банкир надеется, что властям удастся найти определенный компромисс, потому что «нелегко убеждать инвестировать в страну, если инвестор видит ограничение возврата капитала». «Непредсказуемые изменения в налогообложении также не способствуют улучшению инвестиционного климата», — считает он.
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При этом, по словам Дмитрия Цапенко, международный бизнес продолжает инвестировать в Украину даже в условиях войны.
«В большинстве случаев средства в Украину инвестируют те, кто уже присутствовал здесь до начала полномасштабного вторжения. Кому-то нужно провести перемещение производственных мощностей предприятия в более безопасные места, кому-то — возобновить работу поврежденного бизнеса. Украинский бизнес показывает пример инвесторам, что даже в условиях войны можно быть гибким, приспосабливаться и зарабатывать», — поделился наблюдениями топ-менеджер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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