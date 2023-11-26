Во что лучше инвестировать в 2024 году — мнения экспертов (фото) Сегодня 20:00 — Личные финансы

Во что лучше инвестировать в 2024 году — мнения экспертов (фото)

18 ноября в Киеве прошла конференция « Жить на проценты », где эксперты раскрывали секреты успешного инвестирования.

Во время одной из дискуссий эксперты отвечали на вопрос: Во что бы они рекомендовали инвестировать в 2024 году?

Кстати, пройдите пожалуйста, опрос «Во что, по вашему мнению, лучше инвестировать в 2024 году?»💰 по ссылке.

Как отметил Founder&CEO в Investudio Андрей Масло, сейчас в мире неоднозначные тенденции, поэтому инвестору лучше поглядывать в сторону долгосрочных облигаций и золота. Золота — уже больше тогда, когда начнется «печатание денег».

На фото: Founder & CEO в Investudio Андрей Масло

По мнению Андрея Усенко, соучредителя «Твой круг», инвестировать в Украину не только в 2024 году нужно обычно в сельскохозяйственную землю. Как он объяснил: «Потому что менее чем через 45 дней откроется рынок земли для юридических лиц и там будет горячо».

На фото: Андрей Усенко, соучредитель «Твой круг»

Учредитель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S Эрик Найман считает, что в 2024 году особенно интересным будет «падший ангел» в конце года, или же в начале следующего.

На фото: основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S Эрик Найман

Справка Finance.ua:

Термин «падший ангел» в финансах относится к определенному типу облигаций, размещаемых в дополнение к рейтингу инвестиционного класса. В связи с ухудшением финансового положения эмитента его облигации, включая муниципальные, корпоративные или суверенные долги, снижаются до уровня «мусора».

Такие облигации предлагают более высокую доходность, но сопровождаются повышенным риском. Ухудшение в большинстве своем связано с резким снижением доходов эмитента, вследствие чего у него не хватает ресурсов для выплаты долгов инвесторам. Эмитенты часто накапливают больше долгов для погашения имеющейся задолженности, что усугубляет снижение рейтинга.

На фото: генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа

А вот генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа отметил: «В Concorde Capital в течение 2023 года наблюдаем достаточно большой потребительский спрос со стороны частных инвесторов на проекты с небольшим порогом входа для получения пассивного дохода. Именно поэтому развиваем несколько направлений для них. К примеру, это платформа по поиску земельных участков КупиПай. То есть любой может купить земельный участок и сразу сдать его в аренду холдингу и получать пассивный доход.

Еще одно — доходная недвижимость SHELEST HUTIR. Покупаешь домик, в котором, кстати, можно отдыхать, а все остальное время сдаешь его в аренду. Управлением «под ключ» занимается управляющая компания, а инвестор просто получает деньги.

Мое личное мнение, что инвестировать сейчас можно и даже необходимо. Во-первых, жизнь продолжается, во-вторых, это драйвит экономику, в-третьих, это позволяет развиваться и получать прибыль".

На фото: основатель и генеральный директор компании Promodo, генеральный партнер и один из основателей венчурного синдиката Toloka. vс Александр Колб

Александр Колб на вопрос о совете насчет инвестиций на 2024 год первоначальному инвестору, ответил: «Это однозначно ОВГЗ. А если ваши интересы немного больше, чем государственные облигации в гривне, то могу порекомендовать такие возможности, которые мы активно сейчас используем в В свою очередь, основатель и генеральный директор компании Promodo, генеральный партнер и один из основателей венчурного синдиката Toloka. vсна вопрос о совете насчет инвестиций на 2024 год первоначальному инвестору, ответил: «Это однозначно ОВГЗ. А если ваши интересы немного больше, чем государственные облигации в гривне, то могу порекомендовать такие возможности, которые мы активно сейчас используем в Toloka.vc , когда инвестируем в IT-проекты:

1. Инвестиции в IT существенно снизились. На это оказывают влияние ряд факторов: рецессия в IT, повышенные процентные ставки, инфляция, война и т. д. И на этом фоне мы видим возможность инвестиций в то время, когда рынок находится на спаде. Сегодня оценки компании, которые мы рассматриваем, оцениваются в х6−7 ARR, еще два года это могли быть оценки в 20 ARR. То есть сейчас самое время инвестировать на спаде.

2. Тренд на инвестиции в формате Venture Debt. Опять же, когда процентные ставки даже в США уже достигают 7−8%, проекты/стартапы готовы рассматривать сделки с элементами Venture Debt, а это открывает возможность получать 10−12% годовых в $. Это тоже продукт, который сейчас растет и пользуется спросом среди инвесторов.

3. В Европе и США инвестирование в синдикатами в раунде уже приближается к стандарту, в отличие от еще не столь большой популярности в Украине. Инвестировать коллективно с чеком 5−10 тыс. долларов сегодня гораздо проще и безопаснее, чем это было еще пять лет назад.

Большие и действительно перспективные проекты охотно привлекают инвестиции синдикатов с чеками не меньшими, чем полноценные фонды.

Кто-то в сегодняшней ситуации видит нескончаемые риски, кто-то — возможности".

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