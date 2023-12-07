Штаты уже инвестировали $27 миллиардов в оборонные контракты для Украины — Остин — Finance.ua
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Штаты уже инвестировали $27 миллиардов в оборонные контракты для Украины — Остин

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Штаты уже инвестировали $27 миллиардов в оборонные контракты для Украины — Остин
Штаты уже инвестировали $27 миллиардов в оборонные контракты для Украины — Остин
США уже инвестировали десятки миллиардов долларов в собственную оборонную индустрию на производство наиболее важных для Украины вооружений, чтобы усилить потенциал ВСУ сейчас, а также возможности для сдерживания российского агрессора в будущем.
Об этом заявил в среду в ходе выступления на Конференции оборонных индустрий глава Пентагона Ллойд Остин.
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«Мы уже инвестировали около $27 миллиардов долларов в более чем 35 штатах в контракты на производство критически важных средств для Украины, в том числе систем противовоздушной обороны, боеприпасов, тактических транспортных средств», — отметил министр обороны.
Он выразил надежду, что Конгресс в скором времени примет запрос президента Байдена с безотлагательным финансированием потребностей национальной безопасности США, предусматривающий, в том числе, дополнительные десятки миллиардов. Большинство из них будут реализовываться через американскую промышленную базу.
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«Деньги из дополнительной помощи вернутся к нам через инвестиции в рабочие места в США. И все эти деньги вернутся к нам через инвестиции в американскую безопасность. Но в то же время мы должны расширить возможности Украины поддерживать многие различные системы и платформы, которые предоставляют ей союзники и партнеры со всего мира», — отметил Остин.
В то же время, он подчеркнул необходимость для США работать дальше с союзниками и партнерами, чтобы помочь Украине дать отпор российскому агрессору. По его словам, это означает укрепление оборонно-промышленной базы Украины для поддержки текущей борьбы ВСУ, а также усиление ее оборонного потенциала на будущее.
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В этой связи глава Пентагона отметил, что развитие возможностей двустороннего партнерства в сфере оборонного производства является важным вкладом в обеспечение интересов национальной безопасности США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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