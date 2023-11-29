Военная помощь для Украины помогает финансировать американское производство вооружения — Finance.ua

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Военная помощь для Украины помогает финансировать американское производство вооружения

Мир
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Военная помощь для Украины помогает финансировать американское производство вооружения
Военная помощь для Украины помогает финансировать американское производство вооружения
Представители Белого дома отметили, что США благодаря военной помощи Украине финансируют американское производство вооружения. Были указаны и штаты, получившие значительную выгоду от военных заказов.
Об этом пишет Reuters.
В Белом доме отметили, что больше всего средств получил штат Пенсильвания. В виде расходов и инвестиций на создание оружия и боеприпасов туда поступило $2,364 млрд. Поступления подтверждены документами.
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Распространив данные о финансировании оружейной промышленности США, Белый дом пытается заручиться поддержкой республиканцев, голосовавших против помощи Киеву.
В частности, в Техасе 18 из 25 республиканских представителей США проголосовали против помощи Украине. При этом данный штат получил $1,45 млрд на производство 155-мм снарядов и другого оружия. Похожая картина и по другим штатам.
Ранее Джо Байден отмечал, что производство и поставки оружия для Украины создают рабочие места для американцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мета
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