Военная помощь для Украины помогает финансировать американское производство вооружения — Finance.ua

Военная помощь для Украины помогает финансировать американское производство вооружения
Представители Белого дома отметили, что США благодаря военной помощи Украине финансируют американское производство вооружения. Были указаны и штаты, получившие значительную выгоду от военных заказов.
Об этом пишет Reuters.
В Белом доме отметили, что больше всего средств получил штат Пенсильвания. В виде расходов и инвестиций на создание оружия и боеприпасов туда поступило $2,364 млрд. Поступления подтверждены документами.
Распространив данные о финансировании оружейной промышленности США, Белый дом пытается заручиться поддержкой республиканцев, голосовавших против помощи Киеву.
В частности, в Техасе 18 из 25 республиканских представителей США проголосовали против помощи Украине. При этом данный штат получил $1,45 млрд на производство 155-мм снарядов и другого оружия. Похожая картина и по другим штатам.
Ранее Джо Байден отмечал, что производство и поставки оружия для Украины создают рабочие места для американцев.
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