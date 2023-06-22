Шмыгаль прогнозирует «настоящий бум» в производстве украинского оружия после войны — Finance.ua

Шмыгаль прогнозирует «настоящий бум» в производстве украинского оружия после войны Сегодня 08:32 — Казна и Политика

Шмыгаль прогнозирует «настоящий бум» в производстве украинского оружия после войны

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что после окончания войны украинский военно-промышленный сектор наберет быстрые обороты, ведь отечественное оружие уже показало свою эффективность на поле боя.

Об этом глава правительства сказал во время выступления на Конференции по восстановлению Украины.

«Военно-промышленный комплекс. Многие украинские оружия и техники доказывают свою эффективность на поле боя. Уже сейчас европейские компании все более тщательно рассматривают возможности построения производственных мощностей в Украине. После войны мы ожидаем настоящий бум в развитии этого сектора в Украине», — сказал Шмыгаль.

По его словам, есть шансы для развития агропромышленного сектора. Украина уже лидер в выращивании многих культур, а благодаря стимулированию сферы со стороны правительства и инвестициям сможет развиваться еще активнее.

По прогнозу премьера, толчок получит и энергетика, ведь сейчас огромный потенциал в энергетическом секторе, в производстве газа, хранении, а также в гидроэнергетике.

Если же говорить об инфраструктуре, отметил Шмыгаль, ущерб от развязанной россией войны превышает уже 100 млрд долларов, поэтому власти будут предлагать международным партнерам различные варианты сотрудничества, способствующие восстановлению инфраструктуры.

«ІТ. Мы настроены стать одними из лидеров и имеем и предлагаем льготы и условия для развития этого сектора, для привлечения частного сектора. У тех, кто инвестирует в Украину сегодня, будут чрезвычайные возможности и перспективы в ближайшие годы», — добавил премьер-министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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