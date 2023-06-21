Украина принадлежит к безопасностному пространству НАТО, как и к ценностному пространству ЕС, — Зеленский Сегодня 16:14

Украина на деле принадлежит к безопасностному пространству НАТО и защищает свободу Альянса. Страна также разделяет и ценностное пространство Евросоюза.

Об этом сообщает в заявлениях Президент Украины Владимир Зеленский на конференции по восстановлению Украины.

Он отметил, что Украине уже удалось сделать Европейский Союз таким единым, каким он никогда еще не был.

По его словам, речь идет о действительно ценностном единении, выраженном во многих политических, экономических, санкционных и гуманитарных решениях.

Президент отметил, что Украина активировала всю силу солидарности, ради которой задумывался Евросоюз.

«Кстати, Украина активирует и моральную силу НАТО. Что видит мир сейчас? Признает ли он моральное лидерство НАТО в защите мира? Это возможно только с Украиной в Альянсе. Так же как Украина уже принадлежит к ценностному пространству ЕС, мы относимся и к безопасности пространства НАТО де-факто», — сказал он.

Зеленский продолжил, что так же как Украина уже является частью общего рынка ЕС и стремится к полноправному членству, мы уже защищаем общее пространство свободы в Альянсе и ожидаем лишь достаточной смелости лидеров НАТО, чтобы признать эту реальность политически.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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