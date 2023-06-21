Миллионы рабочих мест и миллиардные прибыли, — Зеленский о восстановлении Украины — Finance.ua
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Миллионы рабочих мест и миллиардные прибыли, — Зеленский о восстановлении Украины

Казна и Политика
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Миллионы рабочих мест и миллиардные прибыли, — Зеленский о восстановлении Украины
Миллионы рабочих мест и миллиардные прибыли, — Зеленский о восстановлении Украины
Президент Владимир Зеленский выступил на Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Великобритании. В частности, глава государства упомянул о бизнесе и потенциальных возможностях.
Прежде всего Владимир Зеленский подчеркнул, что в рамках Конференции по восстановлению Украины следует понимать, что речь идет о миллионах рабочих мест и миллиардных доходах компаний для всех стран, которые стремятся «жить свободно, несмотря ни на какие хищные амбиции разных путиных».
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Глава государства также подчеркнул, что мир сталкивается с рядом различных вызовов в разных регионах. Он призвал на этой конференции перейти «от видений к соглашениям, а от соглашений к реальным проектам».
«Украинская делегация предлагает конкретные вещи, которые мы предлагаем сделать вместе», — добавил Зеленский.
Президент выделил пять направлений для создания условий для мира. Речь идет о следующих пунктах:
  • потенциал единства;
  • потенциал устойчивости;
  • потенциал роста;
  • потенциал безопасности;
  • потенциал демократии.
Глава государства также упомянул о важном значении украинского агросектора для мира.
По его словам, во время полномасштабной агрессии России мир понял ценность зерна из Украины. Дело в том, что по меньшей мере 600 миллионов человек напрямую зависят от аграрного производства из Украины. Следовательно, это серьезный потенциал для обеспечения продовольственной безопасности в мире.
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Владимир Зеленский отметил, что еще одна сфера, которая стоит внимания, — это энергетика.
Президент подчеркнул, что война россии против Украины лишь подтвердила важность «зеленых трансформаций», которые могут стать базой для усиления глобальной безопасности и реальной энергетической стабильности.
Зеленский подметил, что у Украины есть все шансы стать одним из важных поставщиков чистого электричества и зеленого водорода для Европы. По его словам, потенциал только одной отрасли оценивают в 400 миллиардов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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