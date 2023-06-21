В будущем все госуслуги будут переведены в онлайн, — Зеленский Сегодня 15:44 — Казна и Политика

В будущем все госуслуги будут переведены в онлайн, — Зеленский

Благодаря цифровой трансформации в будущем все государственные услуги в Украине будут переведены в онлайн.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время Конференции по вопросам восстановления Украины.

«Благодаря цифровой трансформации мы покажем миру, как государство может эффективно функционировать вообще без контактов с чиновником и гражданином или компанией. Все государственные услуги могут и будут переведены в онлайн. От регистрации бизнесов или получения социальной помощи к любому другому государственному сервису», — заявил Президент.

Зеленский отметил, что Украина уже начала экспортировать систему цифровизации в другие страны, включая Эстонию, Колумбию и Замбию. Президент призвал союзников начать перенимать украинский опыт, который стал примером социального прогресса благодаря технологиям.

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Напомним, Украина с начала полномасштабного вторжения запустила в приложении «Дія» более 20 новых электронных услуг, в активной работе — еще столько же проектов на этот год.

В Министерстве социальной политики рассказали о цифровых решениях, над которыми работают совместно с Министерством цифровой трансформации и международными партнерами.

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