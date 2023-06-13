Правительство создало рабочую группу по антикоррупционным цифровым инструментам — Finance.ua

Правительство создало рабочую группу по антикоррупционным цифровым инструментам Сегодня 03:35 — Казна и Политика

Правительство создало рабочую группу по антикоррупционным цифровым инструментам

Правительство создало рабочую группу по антикоррупционным цифровым инструментам.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Группу возглавят министр цифровой трансформации вместе с главой Нацагентства по предотвращению коррупции Александром Новиковым. По плану, они должны цифровизировать различные сферы, чтобы предотвратить коррупционные схемы и махинации.

Правительство оценивает, что за два года соответствующие инструменты позволят сберечь 48 млрд грн.

Федоров добавил, что строительные услуги экономят государству 11,2 млрд гривен ежегодно, цифровые больничные — 4 млрд, услуги для ФЛП — 267,6 млн, а «єМалятко» — 35 млн гривен.

В целом по Государственной антикоррупционной программе планируется запустить 63 цифровых продукта в течение 2023−2025 годов. Среди них — усовершенствование Единого реестра объектов государственной собственности, ввод в эксплуатацию единого электронного Градостроительного кадастра.

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