Правительство создало рабочую группу по антикоррупционным цифровым инструментам — Finance.ua

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Правительство создало рабочую группу по антикоррупционным цифровым инструментам

Казна и Политика
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Правительство создало рабочую группу по антикоррупционным цифровым инструментам
Правительство создало рабочую группу по антикоррупционным цифровым инструментам
Правительство создало рабочую группу по антикоррупционным цифровым инструментам.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
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Группу возглавят министр цифровой трансформации вместе с главой Нацагентства по предотвращению коррупции Александром Новиковым. По плану, они должны цифровизировать различные сферы, чтобы предотвратить коррупционные схемы и махинации.
Правительство оценивает, что за два года соответствующие инструменты позволят сберечь 48 млрд грн.
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Федоров добавил, что строительные услуги экономят государству 11,2 млрд гривен ежегодно, цифровые больничные — 4 млрд, услуги для ФЛП — 267,6 млн, а «єМалятко» — 35 млн гривен.
В целом по Государственной антикоррупционной программе планируется запустить 63 цифровых продукта в течение 2023−2025 годов. Среди них — усовершенствование Единого реестра объектов государственной собственности, ввод в эксплуатацию единого электронного Градостроительного кадастра.

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По материалам:
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