В «Дії» планируют в этом году запустить около 20 электронных услуг – Шмыгаль — Finance.ua
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В «Дії» планируют в этом году запустить около 20 электронных услуг – Шмыгаль

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В «Дії» планируют в этом году запустить около 20 электронных услуг – Шмыгаль
В «Дії» планируют в этом году запустить около 20 электронных услуг – Шмыгаль
Украина с начала полномасштабного вторжения запустила в приложении «Дія» более 20 новых электронных услуг, в активной работе — еще столько же проектов на этот год.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Телеграме после совещания с представителями Минцифры, Секретариата КМУ, Верховной Рады, Нацагентства по госслужбе, Офиса реформ и другими стейкхолдерами.
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«Более 20 новых электронных услуг было запущено в Дії с начала полномасштабного вторжения. В активной работе Минцифры еще столько же проектов в этом году. Растаможка авто в Дії, єАкциз, расширение функционала єЧерги и єВідновлення и многое другое», — отметил глава правительства.
По его словам, власти также работают над созданием центра правительства, чтобы устранить дублирование функций на уровне министерств. Будет развиваться и система HRMIS, которая улучшит управление человеческими ресурсами в госорганах.
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«Цифровизация коснется абсолютно всех сфер. Наша стратегическая цель — все топовые услуги для бизнеса и граждан должны быть в диджитале. Это изменит качество наших институтов и уберет пространство для злоупотреблений. И одновременно позволит оптимизировать работу всех органов власти», — подчеркнул Шмыгаль.
Он добавил, что эффективное цифровое государство — один из десяти приоритетов правительства на этот год. В этом контексте три ключевых направления: цифровизация услуг для граждан и бизнеса, эффективный госаппарат, работающий по современным моделям и подходам, а также эффективное управление государственным имуществом, предусматривающее продолжение приватизации и реформу корпоративного управления.

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По материалам:
Укрінформ
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