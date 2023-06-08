В «Дії» планируют в этом году запустить около 20 электронных услуг – Шмыгаль — Finance.ua

В «Дії» планируют в этом году запустить около 20 электронных услуг – Шмыгаль Сегодня 16:47 — Технологии&Авто

В «Дії» планируют в этом году запустить около 20 электронных услуг – Шмыгаль

Украина с начала полномасштабного вторжения запустила в приложении «Дія» более 20 новых электронных услуг, в активной работе — еще столько же проектов на этот год.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Телеграме после совещания с представителями Минцифры, Секретариата КМУ, Верховной Рады, Нацагентства по госслужбе, Офиса реформ и другими стейкхолдерами.

«Более 20 новых электронных услуг было запущено в Дії с начала полномасштабного вторжения. В активной работе Минцифры еще столько же проектов в этом году. Растаможка авто в Дії, єАкциз, расширение функционала єЧерги и єВідновлення и многое другое», — отметил глава правительства.

По его словам, власти также работают над созданием центра правительства, чтобы устранить дублирование функций на уровне министерств. Будет развиваться и система HRMIS, которая улучшит управление человеческими ресурсами в госорганах.

«Цифровизация коснется абсолютно всех сфер. Наша стратегическая цель — все топовые услуги для бизнеса и граждан должны быть в диджитале. Это изменит качество наших институтов и уберет пространство для злоупотреблений. И одновременно позволит оптимизировать работу всех органов власти», — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что эффективное цифровое государство — один из десяти приоритетов правительства на этот год. В этом контексте три ключевых направления: цифровизация услуг для граждан и бизнеса, эффективный госаппарат, работающий по современным моделям и подходам, а также эффективное управление государственным имуществом, предусматривающее продолжение приватизации и реформу корпоративного управления.

Укрінформ По материалам:

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