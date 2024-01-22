Сегодня фиксируется нулевой аппетит частных инвесторов к Украине, — Шурма Сегодня 12:43

Сегодня фиксируется нулевой аппетит частных инвесторов к Украине, — Шурма

Военная ситуация, сильно отличающаяся от ожиданий годичной давности, обусловила отсутствие аппетита международных частных инвесторов к экономике Украины. Это требует перехода к плану Б по смягчению инвестиционных рисков вместо подготовки и обсуждения гипотетических Планов восстановления, отмечает замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

«Мы понимаем, что, честно говоря, сегодня имеем фактически нулевой коммерческий инвестиционный частный аппетит к Украине. Главное, что сдерживает — неопределенность и военные риски. Очевидно, что единственное решение — это НАТО, но оно недоступно. Это значит, что мы должны перейти к плану Б и предлагать что-то сейчас, а не гипотетически обсуждать, что начнется какое-то послевоенное восстановление», — заявил он в четверг в Давосе на дискуссии в Украинском доме, организованной Фондом Виктора Пинчука, Horizon Capital и WNISEF.

Как было раньше? Ростислав Шурма напомнил ситуацию год назад, когда разрабатывались планы развития и восстановления и были совсем другие настроения: были возвращены Харьковская область и Херсон, все надеялись, что Украина будет двигаться очень быстро и через год вернет назад большинство захваченных территорий, будет иметь соглашения о гарантиях безопасности и будет готовиться к очень обширной программе восстановления.

Однако сегодня инвесторы не готовы вкладывать свои капиталы, и 95% объяснения — неопределенность и преобладающий военный риск.

Как решить эту проблему

В такой ситуации видит три возможных решения, которые концептуально могут смягчать риски. Первое — это разного типа суверенные гарантии частным инвестициям, которые уже начинают предоставлять Дания и Германия, и есть соответствующий пилотный проект.

Второй вариант — различные механизмы с привлечением международных финансовых институтов (МФО), таких как ЕБРР, IFC или MIGA, когда государство не готово давать суверенные гарантии, а эти МФО могут предложить определенные продукты.

Третий вариант — разработка коммерческих продуктов, которых нет на рынке, которые могли бы предоставить страховое покрытие по приемлемой цене.

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«Не бизнес-среда является главным препятствием для ведения бизнеса в Украине, а военный риск и обеспечение доступа к (внешнему) рынку. Это 90% проблемы. Просто проводя эти реформы, просто исправляя это, каждый должен иметь в виду, что ничего не изменится, пока мы не исправим военную ситуацию и не обеспечим долгосрочный доступ к рынку, это абсолютно важные две вещи», — подчеркнул Шурма.

Отвечая на вопрос об инвестиционных перспективах оборонного сектора, замглавы ОП отметил, что у Украины много конкурентоспособной продукции, а около дюжины продуктов входят в тройку лучших в мире. Среди них он, в частности, назвал дроны, ПТРК «Стугна-П», превосходящий Javelin по всем техническим параметрам и по цене, авиадвигатели «Мотор-Сичи» для ракет и военных самолетов.

«Думаю, что мы можем получить портфель долгосрочных заказов на четыре десятилетия вперед, что станет очень хорошим источником для украинской экономики с точки зрения финансирования этих секторов», — подытожил Шурма, уточнив, что это нишевый источник капитала, который вряд ли можно найти на типичных рынках капитала, однако Украина работает над этим.

InVenture По материалам:

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