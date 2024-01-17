Инвестиционный банк восстановления Украины будет готов к работе в 2024 году — BlackRock Сегодня 12:28

Инвестиционный банк восстановления Украины будет готов к работе в 2024 году — BlackRock, www.swissinfo.ch

Банк (фонд) для финансирования проектов восстановления Украины, который создается украинским правительством с помощью инвестиционной компании BlackRock и финансового холдинга JPMorgan Chase, должен быть готов к работе в течение года.

Об этом заявил в интервью Reuters в Давосе вице-президент BlackRock Inc Филипп Гильдебранд. Он помогал в переговорах по поиску денег от банков развития и основных стран-доноров.

«Мы хотим быть готовыми к развертыванию, имея, по крайней мере, мягкие обязательства со стороны стран-доноров», — сказал Гильдебранд, добавив, что для мобилизации активов BlackRock, состоящих из пенсионных фондов, необходимо снизить риски.

«Эти деньги не могут быть инвестированы в предприятия с очень высоким уровнем риска», — отметил он.

В прошлом году украинское правительство привлекло BlackRock и JPMorgan к созданию фонда для сбора капитала, который мог бы привлечь частные инвестиции для восстановления Украины, которое, по оценкам, стоит сотни миллиардов долларов.

Специальный представитель президента США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер обратила внимание на фонд, который собирают JPMorgan и BlackRock, заявив, что они сообщили о «раннем интересе со стороны некоторых перспективных инвесторов, готовых, возможно, взять на себя больший риск, чем, скажем, уже существующий пенсионный фонд».

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«И, безусловно, есть индивидуальные инвесторы, очень заинтересованные», — сказала Прицкер в интервью Reuters.

Ранее Офис президента Украины сообщил, что Зеленский встретился в Давосе с генеральным директором JPMorgan Джейми Даймоном и другими руководителями JPMorgan, топ-менеджментом BlackRock, руководителями Bridgewater Associates, Carlyle Group, Blackstone, Dell и ArcelorMittal.

«Для нас важно привлечь частный капитал к восстановлению Украины. Мы надеемся, что JPMorgan поможет привлечь большое количество глобальных инвесторов и корпораций», — сказал Зеленский.

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