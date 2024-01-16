Зеленский встретился с Блинкеном в Давосе — Finance.ua
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Зеленский встретился с Блинкеном в Давосе

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Во вторник, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Об этом он сообщил в Telegram.
По словам президента, вместе с Блинкеном они обсудили дальнейшее сотрудничество с США. Зеленский также отметил, что противовоздушная оборона и дальнобойные способности особенно важны для Украины.

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«Благодарю Президента США, Конгресс и весь американский народ за неизменную и мощную помощь Украине», — написал Зеленский.
Ранее он также провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
В понедельник, 15 января, Зеленский прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Тогда сообщалось, что президент намерен встретиться с лидерами страны и принять участие в Давосском форуме.
Агентство Bloomberg писало, что Зеленский получит в Давосе послание от президента США Джо Байдена с призывом перейти к обороне в войне. По данным издания, выступая перед Зеленским ответное послание ему передаст советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.
По материалам:
НВ
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