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Помощь от Азербайджана: пришла партия энергооборудования почти на 1,5 млн долларов

Энергетика
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Помощь от Азербайджана: пришла партия энергооборудования почти на 1,5 млн долларов
Помощь от Азербайджана: пришла партия энергооборудования почти на 1,5 млн долларов
В Украину поступила очередная партия гуманитарной помощи с энергетическим оборудованием от Азербайджана, общая стоимость которого составляет более 1,47 миллиона долларов.

Что там есть

Груз включает в себя девять силовых трансформаторов, 186 километров электрических кабелей и другое критически важное оборудование, необходимое для восстановления нашей энергосистемы после российских атак.
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«Больше всего благодарю Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Министерство энергетики Азербайджана за существенную помощь, которую Азербайджан систематически оказывает украинскому энергетическому сектору. Новый груз энергетического оборудования — это весомый вклад партнеров в энергетическую устойчивость Украины и поддержку людей накануне уже пятой военной зимы», — подчеркнул Первый вице-премьер-министр Украины — Министр энергетики Денис Шмигаль.
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С начала полномасштабного российского вторжения из-за хаб Минэнерго в Украину поступило уже 159 гуманитарных грузов из Азербайджана с оборудованием общим весом более 2 432,4 тонн. Среди них силовые трансформаторы, трансформаторные подстанции, генераторы, электрический кабель и другое критически необходимое оборудование.
Ранее писали, Азербайджан и Украина впервые запустят цифровые разрешения на грузовые перевозки.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
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