Азербайджан и Украина впервые запустят цифровые разрешения на грузовые перевозки Сегодня 12:12 — Казна и Политика Азербайджан и Украина впервые запустят цифровые разрешения на грузовые перевозки Вицепремьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев подписали меморандум о внедрении электронного разрешения (e-Permit) на грузовые перевозки. Об этом Кулеба сообщил в Телеграме. Подписание состоялось во время двусторонней встречи Кулебы и Набиева в рамках саммита Международного транспортного форума в Лейпциге. «Один из ключевых результатов — подписание меморандума о внедрении электронного разрешения на грузовые перевозки e-Permit», — отметил Кулеба. Азербайджан стал первой страной, с которой Украина запустит цифровые разрешения. Это переход от бумажной бюрократии к быстрым и понятным цифровым решениям для перевозчиков. «Начинаем разработку системы e-Permit при поддержке GIZ. Планируем, что электронные разрешения заработают уже до конца года», — проинформировал Кулеба. Отдельно стороны говорили о развитии Среднего (Транскаспийского) коридора и роли Украины в новой логистической архитектуре между Азией и Европой.