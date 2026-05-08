Азербайджан и Украина впервые запустят цифровые разрешения на грузовые перевозки Сегодня 12:12 — Казна и Политика

Азербайджан и Украина впервые запустят цифровые разрешения на грузовые перевозки

Вицепремьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев подписали меморандум о внедрении электронного разрешения (e-Permit) на грузовые перевозки.

Об этом Кулеба сообщил в Телеграме.

Подписание состоялось во время двусторонней встречи Кулебы и Набиева в рамках саммита Международного транспортного форума в Лейпциге.

«Один из ключевых результатов — подписание меморандума о внедрении электронного разрешения на грузовые перевозки e-Permit», — отметил Кулеба.

Азербайджан стал первой страной, с которой Украина запустит цифровые разрешения. Это переход от бумажной бюрократии к быстрым и понятным цифровым решениям для перевозчиков.

«Начинаем разработку системы e-Permit при поддержке GIZ. Планируем, что электронные разрешения заработают уже до конца года», — проинформировал Кулеба.

Отдельно стороны говорили о развитии Среднего (Транскаспийского) коридора и роли Украины в новой логистической архитектуре между Азией и Европой.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.