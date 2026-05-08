Украина хочет получить от ЕС данные о беженцах, чтобы подготовить политику их возвращения Сегодня 10:36 — Казна и Политика

Данные необходимы для дальнейшего планирования политики возвращения граждан и подготовки украинских общин.

Украина хочет получить от Европейского Союза данные относительно украинцев, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, в частности, относительно уязвимых категорий населения, для дальнейшего планирования политики возвращения и подготовки общин.

Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин по итогам встречи с Европейским комиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером.

Вопрос временной защиты после 2027 года

В ходе переговоров стороны уделили внимание возможному завершению режима временной защиты украинцев в ЕС после марта 2027 года.

Улютин подчеркнул, что для Украины важно избежать правовой неопределенности и различных подходов к украинским гражданам, которые из-за войны вынужденно находятся в странах Европейского Союза.

«Наша позиция четкая: мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой, но это должно быть добровольное и осознанное решение. Ключевым фактором для принятия такого решения остается безопасность, которая зависит от ситуации на местах и ​​наших Вооруженных Сил», — отметил Улютин.

Он добавил, что люди должны иметь четкие, предсказуемые и законные возможности для дальнейшего пребывания в ЕС до того момента, пока не будут обеспечены условия для возвращения

Украина хочет получить данные об уязвимых категориях граждан

В этом контексте министр отметил важность получения информации об украинцах, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, в частности об уязвимых категориях населения.

По его словам, эти данные необходимы для дальнейшего планирования политики возвращения граждан и подготовки украинских общин.

Рынок труда и Unity Hub

Стороны также обсудили вопросы легальной миграции и интеграции граждан на рынке труда, сохранение человеческого капитала Украины для будущего обновления и роль Центров единства как инструмента поддержания связи с украинцами за рубежом.

Министр отметил, что первый Unity Hub, открытый в Берлине, уже демонстрирует значительный спрос среди украинских граждан — за первые две недели работы было предоставлено почти полтысячи консультаций.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Украина может столкнуться с медленным возвращением граждан из-за границы. После войны домой вернется только 10−15% украинцев.

Как свидетельствуют данные исследования Центра экономической стратегии, самый высокий уровень желания вернуться в Украину среди беженцев, покинувших страну из-за боевых действий, а самый низкий среди молодых людей. По расчетам экспертов, после окончания войны в Украину вернется 1,3−2,2 млн беженцев:

оптимистический сценарий. Вернутся 2,2 млн украинцев, останутся за границей — 2,1 млн беженцев (без учета россии и беларуси);

Вернутся 2,2 млн украинцев, останутся за границей — 2,1 млн беженцев (без учета россии и беларуси); средний сценарий. Вернутся 1,6 млн беженцев, а 2,7 млн ​​останутся за границей;

Вернутся 1,6 млн беженцев, а 2,7 млн ​​останутся за границей; пессимистический сценарий. Вернутся только 1,3 млн украинцев, а за границей останутся 3,0 млн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.