Украина хочет получить от ЕС данные о беженцах, чтобы подготовить политику их возвращения

Казна и Политика
15
Данные необходимы для дальнейшего планирования политики возвращения граждан и подготовки украинских общин.
Украина хочет получить от Европейского Союза данные относительно украинцев, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, в частности, относительно уязвимых категорий населения, для дальнейшего планирования политики возвращения и подготовки общин.
Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин по итогам встречи с Европейским комиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером.

Вопрос временной защиты после 2027 года

В ходе переговоров стороны уделили внимание возможному завершению режима временной защиты украинцев в ЕС после марта 2027 года.
Улютин подчеркнул, что для Украины важно избежать правовой неопределенности и различных подходов к украинским гражданам, которые из-за войны вынужденно находятся в странах Европейского Союза.
«Наша позиция четкая: мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой, но это должно быть добровольное и осознанное решение. Ключевым фактором для принятия такого решения остается безопасность, которая зависит от ситуации на местах и ​​наших Вооруженных Сил», — отметил Улютин.
Он добавил, что люди должны иметь четкие, предсказуемые и законные возможности для дальнейшего пребывания в ЕС до того момента, пока не будут обеспечены условия для возвращения

Украина хочет получить данные об уязвимых категориях граждан

В этом контексте министр отметил важность получения информации об украинцах, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, в частности об уязвимых категориях населения.
По его словам, эти данные необходимы для дальнейшего планирования политики возвращения граждан и подготовки украинских общин.

Рынок труда и Unity Hub

Стороны также обсудили вопросы легальной миграции и интеграции граждан на рынке труда, сохранение человеческого капитала Украины для будущего обновления и роль Центров единства как инструмента поддержания связи с украинцами за рубежом.
Министр отметил, что первый Unity Hub, открытый в Берлине, уже демонстрирует значительный спрос среди украинских граждан — за первые две недели работы было предоставлено почти полтысячи консультаций.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украина может столкнуться с медленным возвращением граждан из-за границы. После войны домой вернется только 10−15% украинцев.
Как свидетельствуют данные исследования Центра экономической стратегии, самый высокий уровень желания вернуться в Украину среди беженцев, покинувших страну из-за боевых действий, а самый низкий среди молодых людей. По расчетам экспертов, после окончания войны в Украину вернется 1,3−2,2 млн беженцев:
  • оптимистический сценарий. Вернутся 2,2 млн украинцев, останутся за границей — 2,1 млн беженцев (без учета россии и беларуси);
  • средний сценарий. Вернутся 1,6 млн беженцев, а 2,7 млн ​​останутся за границей;
  • пессимистический сценарий. Вернутся только 1,3 млн украинцев, а за границей останутся 3,0 млн.
