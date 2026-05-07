Международные резервы в апреле уменьшились: НБУ назвал причины

Казна и Политика
29
Объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка
Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2026 года, по предварительным данным, составили $48 214,7 млн. В апреле они снизились на 7,3%.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
«Такая динамика обусловливалась валютными интервенциями Национального банка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции превысили поступления от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа и от международных партнеров. Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточный для сохранения устойчивости валютного рынка», — говорится в сообщении.

Динамику резервов в апреле определял ряд факторов

1. Операции на валютном рынке Украины.
В апреле по сравнению с мартом 2026 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 25,1%. Согласно балансовым данным НБУ в апреле продал на валютном рынке $3 576,7 млн.
2. Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке в апреле поступило $377,9 млн, в том числе:
  • $339,4 млн — от размещения валютных ОВГЗ;
  • $38,5 млн — через счета Всемирного банка.
Кроме того, Украина получила кредит в $1010,0 млн в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были отнесены к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $716,6 млн, в том числе:
  • $433,7 млн ​​- обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
  • $186,7 млн ​​- обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • $73,4 млн — обслуживание и погашение долга перед ЕС;
  • $22,8 млн — уплата другим кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $255,3 млн.
3. Переоценка финансовых инструментов (в итоге конфигурации рыночной стоимости и курсов валют).
В апреле, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $378,0 млн.
Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта.
Ранее НБУ объяснил, почему сократились международные резервы Украины. В феврале на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 1 млрд дол. США, в частности:
  • 690,8 млн долл. США — через счета Всемирного банка в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • 309,6 млн долл. США — от размещения ОВГЗ.
Также в Национальном банке Украины считают, что наблюдаемое с начала 2026 года снижение доходности облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) является естественным рыночным процессом и не создает угроз для финансовой системы. Регулятор объясняет это сочетанием высокого спроса, замедлением инфляции и изменением ожиданий инвесторов.
По материалам:
Finance.ua
НБУ
