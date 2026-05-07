Международные резервы в апреле уменьшились: НБУ назвал причины

Объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2026 года, по предварительным данным, составили $48 214,7 млн. В апреле они снизились на 7,3%.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

«Такая динамика обусловливалась валютными интервенциями Национального банка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции превысили поступления от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа и от международных партнеров. Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточный для сохранения устойчивости валютного рынка», — говорится в сообщении.

Динамику резервов в апреле определял ряд факторов

1. Операции на валютном рынке Украины.

В апреле по сравнению с мартом 2026 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 25,1%. Согласно балансовым данным НБУ в апреле продал на валютном рынке $3 576,7 млн.

2. Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке в апреле поступило $377,9 млн, в том числе:

$339,4 млн — от размещения валютных ОВГЗ;

$38,5 млн — через счета Всемирного банка.

Кроме того, Украина получила кредит в $1010,0 млн в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были отнесены к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $716,6 млн, в том числе:

$433,7 млн ​​- обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

$186,7 млн ​​- обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$73,4 млн — обслуживание и погашение долга перед ЕС;

$22,8 млн — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $255,3 млн.

3. Переоценка финансовых инструментов (в итоге конфигурации рыночной стоимости и курсов валют).

В апреле, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $378,0 млн.

Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта.

Ранее НБУ объяснил , почему сократились международные резервы Украины. В феврале на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 1 млрд дол. США, в частности:

690,8 млн долл. США — через счета Всемирного банка в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

309,6 млн долл. США — от размещения ОВГЗ.

Также в Национальном банке Украины считают , что наблюдаемое с начала 2026 года снижение доходности облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) является естественным рыночным процессом и не создает угроз для финансовой системы. Регулятор объясняет это сочетанием высокого спроса, замедлением инфляции и изменением ожиданий инвесторов.

