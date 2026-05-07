Сокращение зарплат и закрытие бизнеса: предприниматели не ожидают улучшения ситуации в стране Сегодня 12:02 — Личные финансы

Что касается экономической ситуации в стране, предприниматели в большинстве своем настроены пессимистично

Индекс настроений малого бизнеса в 2025 году составляет 2,3 из 5 баллов, что на уровне показателя 2024 года. Часть бизнесов готовится к более сложным решениям — 13% рассматривают сокращение, а еще 11% допускают закрытие бизнеса. Только 12% опрошенных компаний планируют повышать зарплаты

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования OLX, Европейской Бизнес Ассоциации и Ukrsibbank BNP Paribas Group.

Индекс настроений бизнеса, eba.com.ua

Индекс настроений бизнеса

Около 30% предпринимателей отметили, что им сложно оценить текущее состояние собственного бизнеса. Среди определившихся с оценкой преобладают сдержанные или отрицательные настроения. Почти 30% опрошенных оценили ситуацию как «скорее неудовлетворительную», в то время как около 20% назвали состояние бизнеса удовлетворительным или хорошим.

Еще 17−18% предпринимателей считают ситуацию очень сложной и только 2% оценивают ее как очень хорошую.

Оценка текущего состояния, eba.com.ua

Оценка экономической ситуации

Что касается экономической ситуации в стране, предприниматели в большинстве своем настроены пессимистично:

42% опрошенных оценивают ее как катастрофическую;

34% - как неблагоприятную;

20% - как не очень благоприятную;

3% респондентов считают ситуацию относительно благоприятной;

1% - полностью благоприятной.

Оценивая динамику за последние шесть месяцев, предприниматели чаще говорят об ухудшении, чем об улучшении ситуации. 32−33% опрошенных отметили, что состояние их бизнеса несколько ухудшилось, еще 23% - что оно ухудшилось. В то же время, 32% не заметили изменений и считают, что ситуация осталась стабильной.

Главные проблемы малого бизнеса

Среди факторов, наиболее негативно влияющих на работу малого бизнеса, предприниматели прежде всего называют последствия войны и связанные с ней экономические изменения:

атаки на украинскую энергосистему — 55%;

рост цен на товары, ресурсы и аренду — 53%;

экономическую нестабильность и спад — 52%;

войну и оккупацию территорий — 52%;

снижение покупательной способности населения — 51%.

Отдельно предприниматели обращают внимание и на внутренние барьеры: 41% говорят о фискальном давлении и высоких налогах, еще 39% - о коррупции.

Каких изменений ожидает бизнес

Предприниматели довольно четко формулируют, что могло бы улучшить условия для бизнеса. В первую очередь, речь идет о преодолении коррупции — это назвали 25% респондентов. Среди других ключевых запросов:

уменьшение фискального давления и налогов — 15%;

упрощение системы налогообложения, учета и отчетности — 10%;

укрепление обороноспособности — 10%;

стимулирование экономики через инвестиции — 7%;

уменьшение вмешательства государства — 7%.

Планы насчет бизнеса

Говоря о планах на будущее, предприниматели в большинстве своем не настроены на расширение. Только 15% опрошенных планируют масштабировать свой бизнес, в то время как 85% не рассматривают такой сценарий.

Планы насчет расширения бизнеса, eba.com.ua

В большинстве случаев речь идет о сохранении текущего состояния: 61% предпринимателей планируют работать без изменений. В то же время, часть бизнесов готовится к более сложным решениям — 13% рассматривают сокращение, а еще 11% допускают закрытие бизнеса.

Кадровый дефицит и зарплаты

Вопрос зарплат для большинства малого бизнеса сейчас не об активных изменениях. Прежде всего потому, что более половины предпринимателей вообще работают без наемных работников.

Среди тех, у кого есть команда, подход осторожный: около 20−30% не планируют менять зарплаты, 12% планируют повышение, и только 6% - сокращение. То есть бизнес скорее держит баланс, чем готов к резким решениям.

Планы насчет изменения заработной платы, eba.com.ua

Похожая ситуация и с кадрами. Большинство предпринимателей не испытывают дефицита.

В то же время, те, кто сталкивается с нехваткой работников, ищут разные решения: 17% повышают зарплаты, еще по 11% привлекают младших специалистов с обучением, расширяют долю женщин в командах, переходят на аутсорсинг или усиливают мотивационные пакеты. В части бизнесов ситуация более сложная — 10% вынуждены сокращать деятельность, и еще 10% привлекают работников пенсионного возраста.

Способы преодоления кадрового дефицита, eba.com.ua

Доступность банковского кредитования и переход бизнеса в онлайн

Оценивая доступность банковского кредитования, у предпринимателей нет однозначной позиции. Наибольшая часть — 37% - отметили, что им сложно оценить, насколько кредиты доступны.

Среди определившихся мнения разделились: 18% считают кредитование труднодоступным, еще 14% - что оно фактически недоступно. В то же время, 17% оценивают его как доступное, а лишь 4% говорят о наличии широких возможностей для финансирования.

В общем-то, предприниматели скорее не ощущают кредитование как понятный и стабильный инструмент для развития бизнеса.

Еще одна тенденция — малый бизнес все активнее переходит в онлайн. По результатам опроса, 31% предпринимателей продают товары через маркетплейсы, в том числе такие платформы, как OLX. Еще 30% бизнесов представлены в социальных сетях, а 28% имеют свой сайт.

Интересно, что по сравнению с предыдущими периодами именно онлайн-каналы на этот раз вышли в лидеры. В то же время, физическое присутствие постепенно отходит на второй план: только 24% предпринимателей имеют магазин, офис или производство, и еще около 7% работают через торговые точки на рынках.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.