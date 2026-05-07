0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сокращение зарплат и закрытие бизнеса: предприниматели не ожидают улучшения ситуации в стране

Личные финансы
79
Что касается экономической ситуации в стране, предприниматели в большинстве своем настроены пессимистично
Что касается экономической ситуации в стране, предприниматели в большинстве своем настроены пессимистично
Индекс настроений малого бизнеса в 2025 году составляет 2,3 из 5 баллов, что на уровне показателя 2024 года. Часть бизнесов готовится к более сложным решениям — 13% рассматривают сокращение, а еще 11% допускают закрытие бизнеса. Только 12% опрошенных компаний планируют повышать зарплаты
Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования OLX, Европейской Бизнес Ассоциации и Ukrsibbank BNP Paribas Group.
Индекс настроений бизнеса
Индекс настроений бизнеса, eba.com.ua

Индекс настроений бизнеса

Около 30% предпринимателей отметили, что им сложно оценить текущее состояние собственного бизнеса. Среди определившихся с оценкой преобладают сдержанные или отрицательные настроения. Почти 30% опрошенных оценили ситуацию как «скорее неудовлетворительную», в то время как около 20% назвали состояние бизнеса удовлетворительным или хорошим.
Еще 17−18% предпринимателей считают ситуацию очень сложной и только 2% оценивают ее как очень хорошую.
Оценка текущего состояния
Оценка текущего состояния, eba.com.ua

Оценка экономической ситуации

Что касается экономической ситуации в стране, предприниматели в большинстве своем настроены пессимистично:
  • 42% опрошенных оценивают ее как катастрофическую;
  • 34% - как неблагоприятную;
  • 20% - как не очень благоприятную;
  • 3% респондентов считают ситуацию относительно благоприятной;
  • 1% - полностью благоприятной.
Оценивая динамику за последние шесть месяцев, предприниматели чаще говорят об ухудшении, чем об улучшении ситуации. 32−33% опрошенных отметили, что состояние их бизнеса несколько ухудшилось, еще 23% - что оно ухудшилось. В то же время, 32% не заметили изменений и считают, что ситуация осталась стабильной.

Главные проблемы малого бизнеса

Среди факторов, наиболее негативно влияющих на работу малого бизнеса, предприниматели прежде всего называют последствия войны и связанные с ней экономические изменения:
  • атаки на украинскую энергосистему — 55%;
  • рост цен на товары, ресурсы и аренду — 53%;
  • экономическую нестабильность и спад — 52%;
  • войну и оккупацию территорий — 52%;
  • снижение покупательной способности населения — 51%.
Отдельно предприниматели обращают внимание и на внутренние барьеры: 41% говорят о фискальном давлении и высоких налогах, еще 39% - о коррупции.

Каких изменений ожидает бизнес

Предприниматели довольно четко формулируют, что могло бы улучшить условия для бизнеса. В первую очередь, речь идет о преодолении коррупции — это назвали 25% респондентов. Среди других ключевых запросов:
  • уменьшение фискального давления и налогов — 15%;
  • упрощение системы налогообложения, учета и отчетности — 10%;
  • укрепление обороноспособности — 10%;
  • стимулирование экономики через инвестиции — 7%;
  • уменьшение вмешательства государства — 7%.

Планы насчет бизнеса

Говоря о планах на будущее, предприниматели в большинстве своем не настроены на расширение. Только 15% опрошенных планируют масштабировать свой бизнес, в то время как 85% не рассматривают такой сценарий.
Планы насчет расширения бизнеса
Планы насчет расширения бизнеса, eba.com.ua
В большинстве случаев речь идет о сохранении текущего состояния: 61% предпринимателей планируют работать без изменений. В то же время, часть бизнесов готовится к более сложным решениям — 13% рассматривают сокращение, а еще 11% допускают закрытие бизнеса.

Кадровый дефицит и зарплаты

Вопрос зарплат для большинства малого бизнеса сейчас не об активных изменениях. Прежде всего потому, что более половины предпринимателей вообще работают без наемных работников.
Среди тех, у кого есть команда, подход осторожный: около 20−30% не планируют менять зарплаты, 12% планируют повышение, и только 6% - сокращение. То есть бизнес скорее держит баланс, чем готов к резким решениям.
Планы насчет изменения заработной платы
Планы насчет изменения заработной платы, eba.com.ua
Похожая ситуация и с кадрами. Большинство предпринимателей не испытывают дефицита.
В то же время, те, кто сталкивается с нехваткой работников, ищут разные решения: 17% повышают зарплаты, еще по 11% привлекают младших специалистов с обучением, расширяют долю женщин в командах, переходят на аутсорсинг или усиливают мотивационные пакеты. В части бизнесов ситуация более сложная — 10% вынуждены сокращать деятельность, и еще 10% привлекают работников пенсионного возраста.
Способы преодоления кадрового дефицита
Способы преодоления кадрового дефицита, eba.com.ua

Доступность банковского кредитования и переход бизнеса в онлайн

Оценивая доступность банковского кредитования, у предпринимателей нет однозначной позиции. Наибольшая часть — 37% - отметили, что им сложно оценить, насколько кредиты доступны.
Среди определившихся мнения разделились: 18% считают кредитование труднодоступным, еще 14% - что оно фактически недоступно. В то же время, 17% оценивают его как доступное, а лишь 4% говорят о наличии широких возможностей для финансирования.
В общем-то, предприниматели скорее не ощущают кредитование как понятный и стабильный инструмент для развития бизнеса.
Еще одна тенденция — малый бизнес все активнее переходит в онлайн. По результатам опроса, 31% предпринимателей продают товары через маркетплейсы, в том числе такие платформы, как OLX. Еще 30% бизнесов представлены в социальных сетях, а 28% имеют свой сайт.
Интересно, что по сравнению с предыдущими периодами именно онлайн-каналы на этот раз вышли в лидеры. В то же время, физическое присутствие постепенно отходит на второй план: только 24% предпринимателей имеют магазин, офис или производство, и еще около 7% работают через торговые точки на рынках.
По материалам:
Finance.ua
БизнесРаботаЗарплата
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems