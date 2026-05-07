Зарплаты педагогов повысят еще на 20%: правительство назвало сроки Сегодня 11:33 — Личные финансы

С сентября предусмотрено повышение на 20%

С 1 сентября 2026 года работникам образования планируется повысить заработную плату на 20%.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам специального образовательного селектора с общинами.

Повышение зарплат педагогов

«Ключевой вопрос — зарплаты педагогов. С 1 января государство повысило их на 30% и обеспечило необходимый ресурс. В то же время зарплаты в детсадах и внешкольной сфере финансируются из местных бюджетов, поэтому возможности общин разные. Часть регионов не смогла в полной мере обеспечить повышение. Определили такие общины и будем работать с каждым регионом в отдельности. Министр образования и науки вместе с Минфином должны предложить решение. С сентября предусмотрено следующее повышение — еще на 20% «, — отметила глава правительства.

Финансирование укрытий, автобусов и пищеблоков

Отдельное внимание уделяется образовательной инфраструктуре.

«Приоритет правительства — безопасное и комфортное оффлайн-обучение, — подчеркнула Свириденко. — уже распределено 6 млрд грн на укрытия, 1 млрд грн — на пищеблоки, 2 млрд грн — на более 500 школьных автобусов. Ожидаем от регионов четкие списки потребностей и приоритетных общин».

Также определили 150 учебных заведений, в которые в первую очередь нужно обеспечить быстрый и безопасный доезд. Это академические лицеи, которые с сентября будут участвовать в пилотировании реформ старшей профильной школы. Регионы предусмотрели около 3 млрд грн, государство прибавит еще 3,5 млрд грн софинансирования.

Подготовка школ к зиме

Еще один фокус — на подготовке к зиме.

«В настоящее время около 54% ​​заведений имеют автономное отопление и электроснабжение. Поручили регионам ускорить подготовку, чтобы образовательный процесс был бесперебойным», — отметила премьер-министр Украины.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что некоторые педагогические работники в Украине могут рассчитывать на прибавку от 20% до 40% должностного оклада. Повышение денежного обеспечения предусмотрено для учителей, которым присвоили почетное звание. Эта доплата обязательна для всех бюджетных учебных заведений.

Если педагогу присвоили звание «народный», то ему устанавливается надбавка в размере 40% должностного оклада. Почетное звание «заслуженный» является гарантией повышения ставки заработной платы на 20%.

Также мы писали, что Министерство образования и науки разработало законопроект об изменении системы оплаты труда педагогов, однако пока документ не имеет поддержки профессиональных союзов.

