Микрогранты для малого бизнеса от государства возрастут до 1,5 млн грн

Размер гранта зависит от количества созданных рабочих мест, региона, отрасли и категории заявителя.
С 1 сентября 2026 года программа «Власна Справа» будет работать по новой модели.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«В этом году мы расширили возможности программы для участников боевых действий, людей с инвалидностью в результате войны и их семей, а также семей погибших Защитников и Защитниц — увеличили микрогранты до 300−500 тысяч грн в зависимости от количества рабочих мест, для молодежи — до 200 тысяч грн на старт бизнеса, — отметила глава правительства. — Работаем, чтобы возможности открыть свой бизнес были доступны в общинах по всей стране».

Размер грантов

Это полный цикл поддержки как для тех, кто только планирует открыть собственное дело, так и уже работающих предпринимателей:
  • на старт бизнеса — от 100 до 300 тысяч грн (с возможностью увеличения до 500 тысяч грн);
  • на масштабирование — от 500 тысяч до 1,5 млн грн (с возможностью увеличения до 2,5 млн грн).
Размер гранта зависит от количества созданных рабочих мест, региона, отрасли и категории заявителя.
Средства могут быть направлены на оборудование, аренду и ремонт помещения, цифровизацию, маркетинг, расширение команды и развитие производства.
Раньше действовали отдельные микрогранты с разными правилами — теперь введен единый порядок для всех получателей. Суммы были фиксированными (200 и 350 тыс. грн), а теперь стали гибкими: старт — до 500 тыс., масштабирование — до 2,5 млн грн. Раньше создание 1−2 рабочих мест было обязательным для всех, теперь для старта это не требуется, а для масштабирования достаточно 1 места. Бонусы раньше были ограниченными (молодежь, прифронтовые регионы), теперь действует расширенная бонусная система по приоритетам.

Бонусы к размеру гранта

  • +5% — получатели в возрасте 18−25 лет включительно;
  • +20%:
— субъекты ветеранского предпринимательства;
— зарегистрированные плательщиками НДС;
— имеющие действующий патент Украины на изобретение и/или полезную модель, связанный с бизнес-проектом;
— ВПЛ с опытом предпринимательской деятельности более 6 месяцев или релоцированные предприятия;
— обязующиеся создать 2 новых рабочих места;
  • +30%:
— работают или планируют работать в прифронтовых регионах: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и Славутичская ГТО Киевской области;
— направляют грант на обновление основных средств производства, уничтоженных или поврежденных в результате вооруженной агрессии рф;
  • +50% — реализуют проекты в приоритетных секторах экономики, определенных в приложении.
Дополнительная поддержка для бизнеса, который работает или планирует работать:
  • в прифронтовых общинах;
  • в зонах возможных боевых или активных боевых действий и на деоккупированных / подконтрольных территориях;
  • предпринимательство в приоритетных секторах экономики;
  • на территориях возможных боевых действий.
Увеличивает шансы получить грант до +50%.

Результаты политики «Сделано в Украине»

В рамках политики «Сделано в Украине» микрогранты уже помогли более 34 тысячам украинцев открыть бизнес, создать 60 тысяч рабочих мест и привлечь более 6,8 млрд. грн. в экономику.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что сегодня в Украине действуют десятки программ — от микрогрантов для старта собственного дела до миллионных инвестиций в производство, инновации и ветеранский бизнес. Мы собрали актуальные грантовые возможности для бизнеса и ветеранов с объяснением сумм, условий и практических нюансов подачи заявок.
26 февраля исполнилось два года с момента старта политики развития украинских производителей «Сделано в Украине». В 2024 году программы политики обеспечили 0,64% дополнительного роста ВВП, а по итогам 2025 г. этот вклад вырос до 0,95%. В деньгах программы за два года обеспечили 226,2 млрд. грн. дополнительного ВВП.
По материалам:
Finance.ua
