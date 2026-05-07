В Польше появится новый формат поддержки для пенсионеров Сегодня 15:49 — Личные финансы

В Польше вводят новый формат поддержки для пожилых людей — специальный «ваучер», который будет покрывать базовые услуги по уходу.

Об этом пишет inpoland

Что предусмотрено

Денежных выплат программа не предусматривает: помощь будет предоставляться в виде конкретных сервисов для повседневной жизни.

Воспользоваться программой смогут граждане от 65 лет, если их среднемесячный доход за последние три месяца не превышает 3410 злотых.

Ваучер будет охватывать:

помощь с одеждой,

приготовлением пищи,

уборкой,

сопровождение в больницы и другие медицинские учреждения,

а также поддержание социальной активности.

Помощь вместо денежных выплат

В польском правительстве объясняют, что новая система должна помочь пожилым людям дольше оставаться дома и не нуждаться в переезде в стационарные учреждения ухода. В то же время, это должно снизить нагрузку на социальные и медицинские учреждения.

Отдельно проект предусматривает лучшее взаимодействие между социальными службами и системой здравоохранения. Инициативу реализуют в рамках Национального плана восстановления Польши (KPO).

Программу будут запускать постепенно

Новый механизм поддержки будут внедрять поэтапно. Сначала программу запустят в муниципалитетах, где сейчас не хватает государственных услуг по уходу за пожилыми людьми.

Ранее власти рассматривали другую модель помощи — ежемесячные выплаты до 2150 злотых для людей старше 75 лет. Однако впоследствии правительство отказалось от этой идеи и решило сделать акцент именно на адресных социальных услугах, а не на прямой финансовой поддержке.

