В Польше появится новый формат поддержки для пенсионеров

Пенсионеры
В Польше вводят новый формат поддержки для пожилых людей — специальный «ваучер», который будет покрывать базовые услуги по уходу.
Что предусмотрено

Денежных выплат программа не предусматривает: помощь будет предоставляться в виде конкретных сервисов для повседневной жизни.
Воспользоваться программой смогут граждане от 65 лет, если их среднемесячный доход за последние три месяца не превышает 3410 злотых.
Ваучер будет охватывать:
  • помощь с одеждой,
  • приготовлением пищи,
  • уборкой,
  • сопровождение в больницы и другие медицинские учреждения,
  • а также поддержание социальной активности.

Помощь вместо денежных выплат

В польском правительстве объясняют, что новая система должна помочь пожилым людям дольше оставаться дома и не нуждаться в переезде в стационарные учреждения ухода. В то же время, это должно снизить нагрузку на социальные и медицинские учреждения.
Отдельно проект предусматривает лучшее взаимодействие между социальными службами и системой здравоохранения. Инициативу реализуют в рамках Национального плана восстановления Польши (KPO).
Программу будут запускать постепенно

Новый механизм поддержки будут внедрять поэтапно. Сначала программу запустят в муниципалитетах, где сейчас не хватает государственных услуг по уходу за пожилыми людьми.
Ранее власти рассматривали другую модель помощи — ежемесячные выплаты до 2150 злотых для людей старше 75 лет. Однако впоследствии правительство отказалось от этой идеи и решило сделать акцент именно на адресных социальных услугах, а не на прямой финансовой поддержке.
Светлана Вышковская
