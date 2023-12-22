У Мінекономіки очікують $90 мільярдів інвестицій у виробничі підприємства за 10 років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Мінекономіки очікують $90 мільярдів інвестицій у виробничі підприємства за 10 років

Казна та Політика
46
У Мінекономіки очікують $90 мільярдів інвестицій у виробничі підприємства за 10 років
У Мінекономіки очікують $90 мільярдів інвестицій у виробничі підприємства за 10 років
Уряд буде спрямовувати інвестиції в реальний сектор економіки; зокрема, за 10 років планується залучити 90 млрд дол. інвестицій у виробничі підприємства.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за результатами зустрічі першого віцепрем'єр-міністра України — міністра економіки Юлії Свириденко з представниками бізнесу 20 грудня.
Читайте також
«Для економічної самодостатності України ключовим пріоритетом має стати розвиток власного виробництва та перехід від сировинного спрямування до переробки. Наша мета збільшити частку переробної промисловості у ВВП з 8% до 20%. Для цього Уряд буде спрямовувати інвестиції в реальний сектор економіки, зокрема, за 10 років планується залучити $90 млрд інвестицій у виробничі підприємства», — заявила Свириденко.
Уряд пропонує низку інструментів для підтримки українських виробників та підприємців.
«Це і 18 млрд грн на 2024 рік за кредитною програмою „5−7-9“, і 5,4 млрд грн заплановано на гранти на переробку, це також повернення програми компенсації вартості за купівлю сільгосптехніки, програма стимулювання попиту на українські автобуси та багато інших. Всі ці інструменти є елементами нашої загальної філософії - відходу від сировинної держави до більш глибокої переробки», — підкреслила вона.
Читайте також
Також міністерка відзначила пріоритет українського виробника в публічних закупівлях машинобудування. Вимога локалізації у 2024 році буде становити 20% і розповсюджуватиметься на міський транспорт, залізничний транспорт, комунальну і соціальну техніку, енергетичне машинобудування.
«Ми співпрацюємо з великими гравцями для того, щоб вони закуповували українську продукцію. Замовлення українського товару запускає роботу десятків інших наших підприємств, це дає роботу для населення і наповнює бюджет — у разі купівлі українського товару до 40% його вартості повертається в бюджет у вигляді податків», — додала Свириденко.
Читайте також
Як зазначила перший віцепрем'єр-міністр України, приватний сектор стане основою відновлення, тому підтримка інвестицій — у фокусі уряду. Так, на наступний рік уряд виділить 3 млрд грн на державну підтримку проектів зі значними інвестиціями. Мінекономіки очікує на звернення від інвесторів, які фокусуються на виробничих потужностях для виготовленні продукції з високою доданою вартістю.
Також у Плані в рамках Ukraine Facility передбачено інвестиційний механізм, спрямований на надання гарантій Міжнародним фінансовим організаціям та Фінансовим інституціям з розвитку, аби посилити залучення інвестицій в Україну. На наступний рік передбачається, що цей механізм допоможе залучити додаткові $8−10 млрд в приватний, державний та муніципальний сектори.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.