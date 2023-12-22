У Мінекономіки очікують $90 мільярдів інвестицій у виробничі підприємства за 10 років — Finance.ua

У Мінекономіки очікують $90 мільярдів інвестицій у виробничі підприємства за 10 років Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

У Мінекономіки очікують $90 мільярдів інвестицій у виробничі підприємства за 10 років

Уряд буде спрямовувати інвестиції в реальний сектор економіки; зокрема, за 10 років планується залучити 90 млрд дол. інвестицій у виробничі підприємства.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за результатами зустрічі першого віцепрем'єр-міністра України — міністра економіки Юлії Свириденко з представниками бізнесу 20 грудня.

«Для економічної самодостатності України ключовим пріоритетом має стати розвиток власного виробництва та перехід від сировинного спрямування до переробки. Наша мета збільшити частку переробної промисловості у ВВП з 8% до 20%. Для цього Уряд буде спрямовувати інвестиції в реальний сектор економіки, зокрема, за 10 років планується залучити $90 млрд інвестицій у виробничі підприємства», — заявила Свириденко.

Уряд пропонує низку інструментів для підтримки українських виробників та підприємців.

«Це і 18 млрд грн на 2024 рік за кредитною програмою „5−7-9“, і 5,4 млрд грн заплановано на гранти на переробку, це також повернення програми компенсації вартості за купівлю сільгосптехніки, програма стимулювання попиту на українські автобуси та багато інших. Всі ці інструменти є елементами нашої загальної філософії - відходу від сировинної держави до більш глибокої переробки», — підкреслила вона.

Читайте також Україна готова інвестувати у спільне виробництво зброї у США — Умєров

Також міністерка відзначила пріоритет українського виробника в публічних закупівлях машинобудування. Вимога локалізації у 2024 році буде становити 20% і розповсюджуватиметься на міський транспорт, залізничний транспорт, комунальну і соціальну техніку, енергетичне машинобудування.

«Ми співпрацюємо з великими гравцями для того, щоб вони закуповували українську продукцію. Замовлення українського товару запускає роботу десятків інших наших підприємств, це дає роботу для населення і наповнює бюджет — у разі купівлі українського товару до 40% його вартості повертається в бюджет у вигляді податків», — додала Свириденко.

Читайте також Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України

Як зазначила перший віцепрем'єр-міністр України, приватний сектор стане основою відновлення, тому підтримка інвестицій — у фокусі уряду. Так, на наступний рік уряд виділить 3 млрд грн на державну підтримку проектів зі значними інвестиціями. Мінекономіки очікує на звернення від інвесторів, які фокусуються на виробничих потужностях для виготовленні продукції з високою доданою вартістю.

Також у Плані в рамках Ukraine Facility передбачено інвестиційний механізм, спрямований на надання гарантій Міжнародним фінансовим організаціям та Фінансовим інституціям з розвитку, аби посилити залучення інвестицій в Україну. На наступний рік передбачається, що цей механізм допоможе залучити додаткові $8−10 млрд в приватний, державний та муніципальний сектори.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.