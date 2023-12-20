Україна готова інвестувати у спільне виробництво зброї у США — Умєров Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Міністр оборони України Рустем Умєров (ліворуч) і помічник держсекретаря США Джеймс О’Браєн. Фото: Міноборони України

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна готова інвестувати у спільні оборонні підприємства і напряму закуповувати зброю і техніку в американських компаній.

Про це Рустем Умєров сказав під час зустрічі з помічником державного секретаря США Джеймсом О’Браєном, який перебуває з візитом у Києві, передає пресслужба Міноборони України.

Зокрема Умєров окреслив свої пріоритети протягом 100 днів на посаді міністра, серед яких боротьба з корупцією, прозорі закупівлі та виробництво нового озброєння.

Він також поінформував О’Браєна про запуск Державного оператора тилу, як ключову частину нової архітектури закупівель.

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За словами Умєрова, проведення фінансового аудиту під керівництвом заступника міністра оборони Юрія Джигира є ще одним пріоритетом.

Сторони також обговорили підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні наступного року.

«З метою локалізації оборонного виробництва в Україні були проведені два міжнародні форуми за участі десятків іноземних компаній — у Києві та Вашингтоні. У фокусі уваги оборонного відомства є розвиток військових інновацій, зокрема виробництво та закупівля дронів різних модифікацій», — зазначили в Міноборони.

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