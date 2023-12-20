Україна готова інвестувати у спільне виробництво зброї у США — Умєров — Finance.ua
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Україна готова інвестувати у спільне виробництво зброї у США — Умєров

Казна та Політика
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Міністр оборони України Рустем Умєров (ліворуч) і помічник держсекретаря США Джеймс О’Браєн. Фото: Міноборони України
Міністр оборони України Рустем Умєров (ліворуч) і помічник держсекретаря США Джеймс О’Браєн. Фото: Міноборони України
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна готова інвестувати у спільні оборонні підприємства і напряму закуповувати зброю і техніку в американських компаній.
Про це Рустем Умєров сказав під час зустрічі з помічником державного секретаря США Джеймсом О’Браєном, який перебуває з візитом у Києві, передає пресслужба Міноборони України.
Зокрема Умєров окреслив свої пріоритети протягом 100 днів на посаді міністра, серед яких боротьба з корупцією, прозорі закупівлі та виробництво нового озброєння.
Він також поінформував О’Браєна про запуск Державного оператора тилу, як ключову частину нової архітектури закупівель.
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За словами Умєрова, проведення фінансового аудиту під керівництвом заступника міністра оборони Юрія Джигира є ще одним пріоритетом.
Сторони також обговорили підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні наступного року.
«З метою локалізації оборонного виробництва в Україні були проведені два міжнародні форуми за участі десятків іноземних компаній — у Києві та Вашингтоні. У фокусі уваги оборонного відомства є розвиток військових інновацій, зокрема виробництво та закупівля дронів різних модифікацій», — зазначили в Міноборони.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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