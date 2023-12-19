Тилові закупівлі для армії наступного року планують на 95 мільярдів — Finance.ua

Тилові закупівлі для армії наступного року планують на 95 мільярдів Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

Тилові закупівлі для армії наступного року планують на 95 мільярдів

Державне підприємство «Державний оператор тилу» проведе закупівлі для армії у 2024 році на загальну суму близько 95 млрд грн, комісія закупівельного агентства при цьому становитиме 0,4%.

Про це заявив голова ДП «Державний оператор тилу» Арсен Жумаділов, презентуючи цілі закупівельної агенції на 2024 рік.

«Загальний обсяг того, що буде на рік закуповуватись за тими напрямками, які уже доведені до державного апарату, складатиме за результатами 2024 року орієнтовно 95 млрд грн. Наша комісія при цьому складатиме 0,4%, встановлена стеля не більше 250 млн грн. Шляхом нескладних вправ ви можете зрозуміти, що фактична комісія буде складати орієнтовно 0,25%-0,3%. Для розуміння, міжнародні закупівельні агенції беруть від 4% до 7%, натівська агенція бере 7,5%, на рівні національних урядів агенції беруть 2,5% і більше відсотків», — повідомив Жумаділов.

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Він відзначив, що «Державний оператор тилу» забезпечує нелетальні потреби армії, щоб ЗСУ могли сфокусуватись на головній місії, «щоб вони не думали про їжу, про одяг, про пальне, щоб вони сфокусувались на тому, що найбільше потрібно — на перемозі».

За його словами архітектура підзвітності агентства є досить розгалужена. Агентство знаходиться у віданні Міноборони, яке формує політику і контролює її виконання. Незабаром буде утворена наглядова рада агенції, яка здійснюватиме контроль менеджменту агенції й антикорупційну функцію, не підпорядковуватиметься генеральному директору, натомість буде підзвітна наглядовій раді.

«Що ми будемо закуповувати у 2024 році? Одяг, харчі, ПММ (пально-мастильні матеріали), медичне майно», — повідомив Жумаділов.

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Керівник закупівельної агенції також зауважив, що вже проведені ринкові консультації та озвучені вимоги до постачальників і товарів за категоріями пальне, оливи та мастила. До 22 грудня ц.р. відбудуться консультації по охолоджувальним рідинам та іншим типам мастил. Оголошення тендерів по мастилам НАТО відбудуться з 22 грудня, іншим видам мастил та рідин — до 28 грудня. Перші поставки розпочнуться вже в січні 2024 року.

Ринкові консультації щодо закупівлі обмундирування, взуття, білизни та ін. вже проведені, повідомив керівник агенції. Оголошення тендерів по категоріям на перший квартал відбудеться з 22 грудня ц.р., а перші поставки заплановані на січень 2024 року.

Триває робота і щодо закупівель за напрямком харчування. Перші поставки через нову агенцію заплановані на квітень 2024 року.

Серед стратегічних цілей агенції - безперервність забезпечення потреб ЗСУ.

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Укрінформ За матеріалами:

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