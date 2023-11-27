На Київщині викрили схему розкрадання коштів на закупівлях харчів для військових — Finance.ua
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На Київщині викрили схему розкрадання коштів на закупівлях харчів для військових

Кримінал
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На Київщині викрили схему розкрадання коштів на закупівлях харчів для військових
На Київщині викрили схему розкрадання коштів на закупівлях харчів для військових
Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України викрили посадовців однієї з військових частин Київської області на оборудках з харчами для їх особового складу на мільйони гривень.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями та продавали у магазинах, ресторанах та базарах частину продуктів, призначених для бійців. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових.
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«Залишок» продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував «порожні» накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем.
Через підробку зловмисником фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку зловмисники привласнювали.
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На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн.
Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру за статтями заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 410 КК України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки.

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За матеріалами:
Finance.ua
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