На Київщині викрили схему розкрадання коштів на закупівлях харчів для військових — Finance.ua

На Київщині викрили схему розкрадання коштів на закупівлях харчів для військових
Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України викрили посадовців однієї з військових частин Київської області на оборудках з харчами для їх особового складу на мільйони гривень.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями та продавали у магазинах, ресторанах та базарах частину продуктів, призначених для бійців. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових.
«Залишок» продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував «порожні» накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем.
Через підробку зловмисником фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку зловмисники привласнювали.
На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн.
Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру за статтями заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 410 КК України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки.
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