4 мільйони доларів та злитки золота: ДБР затримало депутата Рівненської обласної ради — Finance.ua
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4 мільйони доларів та злитки золота: ДБР затримало депутата Рівненської обласної ради

Кримінал
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4 мільйони доларів та злитки золота: ДБР затримало депутата Рівненської обласної ради
4 мільйони доларів та злитки золота: ДБР затримало депутата Рівненської обласної ради, Фото: ДБР
У депутата Рівненської обласної ради виявили незадекларовані статки на мільйони доларів. Під час обшуків виявили золоті злитки та зброю.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
«Працівники ДБР виявили у депутата Рівненської обласної ради, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП „Ліси України“, незадекларовані статки на мільйони доларів», — сказано в повідомленні.
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Фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП «Ліси України».
Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки, у тому числі, в його помешканні та на робочому місці депутата та членів його сім'ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті.
Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі «Audi Q8», «Mercedes-Benz GLE 350E», «BMW X5», коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe. Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних «обранцю».
Йому повідомили про підозру за статтею незаконного збагачення (ст. 368−5 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Також до Національного агентства з питань запобігання корупції скеровано лист щодо проведення моніторингу способу життя фігуранта та його сім'ї.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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