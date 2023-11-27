4 мільйони доларів та злитки золота: ДБР затримало депутата Рівненської обласної ради — Finance.ua

4 мільйони доларів та злитки золота: ДБР затримало депутата Рівненської обласної ради Сьогодні 11:30 — Кримінал

4 мільйони доларів та злитки золота: ДБР затримало депутата Рівненської обласної ради, Фото: ДБР

У депутата Рівненської обласної ради виявили незадекларовані статки на мільйони доларів. Під час обшуків виявили золоті злитки та зброю.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Працівники ДБР виявили у депутата Рівненської обласної ради, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП „Ліси України“, незадекларовані статки на мільйони доларів», — сказано в повідомленні.

Фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП «Ліси України».

Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів.

Фото: ДБР

У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки, у тому числі, в його помешканні та на робочому місці депутата та членів його сім'ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті.

Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі «Audi Q8», «Mercedes-Benz GLE 350E», «BMW X5», коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe. Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Фото: ДБР

Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних «обранцю».

Йому повідомили про підозру за статтею незаконного збагачення (ст. 368−5 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Також до Національного агентства з питань запобігання корупції скеровано лист щодо проведення моніторингу способу життя фігуранта та його сім'ї.

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