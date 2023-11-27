Голова «Лісів України» анонсував «суворі кадрові чистки» на всіх рівнях — Finance.ua

Голова «Лісів України» анонсував «суворі кадрові чистки» на всіх рівнях
Директор державного підприємства «Ліси України» Юрій Болоховець анонсував звільнення посадовців за результатами внутрішніх службових розслідувань.
Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.
«Протягом року безпека ДП „Ліси України“ фіксувала факти порушень, збирала інформацію, проводила службові розслідування, передавала матеріали правоохоронцям», — написав Болоховець.
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Він зазначив, що є «реальний результат», але не став вказувати деталі — лише додав, що «незабаром про все дізнаєтеся».
За словами очільника «Лісів України», «суворі кадрові чистки» відбудуться «на всіх рівнях».
У травні поліція повідомляла, що один з керівників філії «Коломийського лісового господарства» ДП «Ліси України» вимагав неправомірну вигоду в місцевого мешканця за продаж дров. Чоловік за документами виписав 10 кубів деревини, а мав отримати в кілька разів більше. За це посадовець просив 150 тисяч гривень.
У вересні в Офісі генерального прокурора розповіли, що правоохоронці повідомили підозру посадовцю філії «Ананьївське лісове господарство» на Одещині. За даними слідства, він незаконно видав дозвіл на вирубку понад 500 дерев різних порід і діаметрів. Збитки довкіллю оцінили в 79 мільйонів гривень.
Підприємство створено в рамках другого етапу реформи лісового господарства України в жовтні 2022 року. Це відбулося через злиття спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств, які належали до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів.
Усі 100% акцій підприємства належать державі. Проте «Ліси України» не фінансуються з державного бюджету, а самостійно забезпечують свою господарську діяльність.
Загалом в управлінні підприємства перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.
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