Голова «Лісів України» анонсував «суворі кадрові чистки» на всіх рівнях — Finance.ua

Голова «Лісів України» анонсував «суворі кадрові чистки» на всіх рівнях Сьогодні 08:30

Голова «Лісів України» анонсував «суворі кадрові чистки» на всіх рівнях, Фото: shutterstock

Директор державного підприємства «Ліси України» Юрій Болоховець анонсував звільнення посадовців за результатами внутрішніх службових розслідувань.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

«Протягом року безпека ДП „Ліси України“ фіксувала факти порушень, збирала інформацію, проводила службові розслідування, передавала матеріали правоохоронцям», — написав Болоховець.

Він зазначив, що є «реальний результат», але не став вказувати деталі — лише додав, що «незабаром про все дізнаєтеся».

За словами очільника «Лісів України», «суворі кадрові чистки» відбудуться «на всіх рівнях».

У травні поліція повідомляла, що один з керівників філії «Коломийського лісового господарства» ДП «Ліси України» вимагав неправомірну вигоду в місцевого мешканця за продаж дров. Чоловік за документами виписав 10 кубів деревини, а мав отримати в кілька разів більше. За це посадовець просив 150 тисяч гривень.

У вересні в Офісі генерального прокурора розповіли, що правоохоронці повідомили підозру посадовцю філії «Ананьївське лісове господарство» на Одещині. За даними слідства, він незаконно видав дозвіл на вирубку понад 500 дерев різних порід і діаметрів. Збитки довкіллю оцінили в 79 мільйонів гривень.

Підприємство створено в рамках другого етапу реформи лісового господарства України в жовтні 2022 року. Це відбулося через злиття спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств, які належали до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів.

Усі 100% акцій підприємства належать державі. Проте «Ліси України» не фінансуються з державного бюджету, а самостійно забезпечують свою господарську діяльність.

Загалом в управлінні підприємства перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

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