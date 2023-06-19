ДБР викрило підпільну криптоферму, яку організували посадовці «Лісів України» — Finance.ua

ДБР викрило підпільну криптоферму, яку організували посадовці «Лісів України» Сьогодні 16:45 — Кримінал

ДБР викрило підпільну криптоферму, яку організували посадовці «Лісів України», Фото: ДБР

Працівники ДБР викрили діяльність підпільного дата-центру з майнінгу криптовалют, яку облаштували в службових приміщеннях філії «Рава-Руське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України».

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Організували криптоферму:

колишній директор, який зараз очолює іншу філію;

його заступник, який нині обіймає посаду директора;

головний бухгалтер;

інші відповідальні особи.

Понад рік тому в державній установі встановили технологічне обладнання, що забезпечило роботу нелегального майнінг-центру. Згенерована криптовалюта зберігалася у спеціально створених криптогаманцях посадовців.

Читайте також Кількість справ про рейдерство цьогоріч вже більша, ніж за увесь 2022 рік

Кошти за витрачену електроенергію сплачувало державне підприємство, а зловмисники отримували чистий прибуток.

За попередніми підрахунками, збитки склали понад 1,5 млн грн, а фігуранти заробили на цьому щонайменше 4 млн грн.

Також, через систематичне перевантаження комунальних мереж відбувалося знеструмлення та масштабні перебої з енергопостачанням житлових об'єктів і критичної інфраструктури.

Читайте також В Україні виявили понад 600 випадків зникнення гуманітарки для військових

Під час проведення слідчих дій в службових приміщеннях Філії «Рава-Руське лісове господарство» виявили та вилучили технологічне обладнання, що забезпечувало діяльність майнінг-центру, а саме: флеш накопичувачі, комп’ютери, ноутбуки, мобільні телефони, відеокарти, блоки живлення, материнські плати, процесори, жорсткі диски, охолоджувачі для процесорів, перехідники, сервери та диски на яких зберігається безперебійне відеоспостереження, а також документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання та комп’ютерної техніки становить понад 3 млн грн.

Розпочато кримінальне провадження за фактом розтрати державного майна (ч. 4 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.