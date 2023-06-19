ДБР викрило підпільну криптоферму, яку організували посадовці «Лісів України» — Finance.ua

ДБР викрило підпільну криптоферму, яку організували посадовці «Лісів України»
Працівники ДБР викрили діяльність підпільного дата-центру з майнінгу криптовалют, яку облаштували в службових приміщеннях філії «Рава-Руське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України».
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Організували криптоферму:
- колишній директор, який зараз очолює іншу філію;
- його заступник, який нині обіймає посаду директора;
- головний бухгалтер;
- інші відповідальні особи.
Понад рік тому в державній установі встановили технологічне обладнання, що забезпечило роботу нелегального майнінг-центру. Згенерована криптовалюта зберігалася у спеціально створених криптогаманцях посадовців.
Кошти за витрачену електроенергію сплачувало державне підприємство, а зловмисники отримували чистий прибуток.
За попередніми підрахунками, збитки склали понад 1,5 млн грн, а фігуранти заробили на цьому щонайменше 4 млн грн.
Також, через систематичне перевантаження комунальних мереж відбувалося знеструмлення та масштабні перебої з енергопостачанням житлових об'єктів і критичної інфраструктури.
Під час проведення слідчих дій в службових приміщеннях Філії «Рава-Руське лісове господарство» виявили та вилучили технологічне обладнання, що забезпечувало діяльність майнінг-центру, а саме: флеш накопичувачі, комп’ютери, ноутбуки, мобільні телефони, відеокарти, блоки живлення, материнські плати, процесори, жорсткі диски, охолоджувачі для процесорів, перехідники, сервери та диски на яких зберігається безперебійне відеоспостереження, а також документи, що підтверджують злочинну діяльність.
Орієнтовна вартість вилученого обладнання та комп’ютерної техніки становить понад 3 млн грн.
Розпочато кримінальне провадження за фактом розтрати державного майна (ч. 4 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
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