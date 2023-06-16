В Україні виявили понад 600 випадків зникнення гуманітарки для військових — Finance.ua

В Україні виявили понад 600 випадків зникнення гуманітарки для військових Сьогодні 12:23 — Кримінал

З початку року виявили понад 600 випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Спільні перевірки понад 5 тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги до близько 100 військових частин здійснили Міністерство оборони України та Державна митна служба упродовж січня-травня 2023 року», — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у 653 випадках одержання такої гуманітарної допомоги не було підтверджено. Йдеться, зокрема, про пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інші товари та засоби.

Відтак Державна митна служба України склала 115 протоколів про порушення митних правил, пов’язаних із товарами, що ввозилися як гуманітарна допомога. Відомство направило 159 повідомлень до правоохоронних органів щодо протиправних дій, що містять ознаки злочину, згідно зі статтями 201−2, 358 та 190 Кримінального кодексу України. За багатьма випадками перевірки ще тривають.

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«Таких результатів досягнуто завдяки оперативному обміну інформацією між Міноборони та Держмитслужбою щодо підтвердження отримання військовими частинами товарів гуманітарної допомоги, а також виявлення та припинення митних правопорушень», — сказано в повідомленні.

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Укрінформ За матеріалами:

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