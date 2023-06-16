Чиновник з Міноборони переправляв чоловіків за кордон під час мобілізації: реєстрували як волонтерів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чиновник з Міноборони переправляв чоловіків за кордон під час мобілізації: реєстрували як волонтерів

Кримінал
107
У Офісі генерального прокурора завершено досудове розслідування у справі керівника одного з підрозділів Міністерства оборони, який разом з двома спільниками під час мобілізації переправляв чоловіків за кордон. Їм загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, військовий із двома спільниками, серед яких був працівник військкомату, в обмін на грошову винагороду переправляв чоловіків призовного віку за кордон.
Для цього вони використовували систему Шлях, реєструючи ухилянтів як волонтерів, що давало їм можливість без перешкод перетнути кордон України.
В Офісі генпрокурора наголосили, що зафіксовано вже два документованих випадки такої діяльності, але їх може бути більше.
Підозрюваних обвинувачують у скоєнні злочину згідно з ч. 3 ст. 15 і ч. 3 ст. 332 КК України. 3 ст. 332 КК України. Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до цього злочину.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.