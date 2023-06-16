Чиновник з Міноборони переправляв чоловіків за кордон під час мобілізації: реєстрували як волонтерів — Finance.ua

Чиновник з Міноборони переправляв чоловіків за кордон під час мобілізації: реєстрували як волонтерів Сьогодні 10:34 — Кримінал

У Офісі генерального прокурора завершено досудове розслідування у справі керівника одного з підрозділів Міністерства оборони, який разом з двома спільниками під час мобілізації переправляв чоловіків за кордон. Їм загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, військовий із двома спільниками, серед яких був працівник військкомату, в обмін на грошову винагороду переправляв чоловіків призовного віку за кордон.

Для цього вони використовували систему Шлях, реєструючи ухилянтів як волонтерів, що давало їм можливість без перешкод перетнути кордон України.

В Офісі генпрокурора наголосили, що зафіксовано вже два документованих випадки такої діяльності, але їх може бути більше.

Підозрюваних обвинувачують у скоєнні злочину згідно з ч. 3 ст. 15 і ч. 3 ст. 332 КК України. 3 ст. 332 КК України. Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до цього злочину.

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