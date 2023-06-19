Кількість справ про рейдерство цьогоріч вже більша, ніж за увесь 2022 рік — Finance.ua
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Кількість справ про рейдерство цьогоріч вже більша, ніж за увесь 2022 рік

Кримінал
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Рейдерство в Україні поступово «оживає»: за перші п’ять місяців 2023 року вже було зареєстровано на 12% більше проваджень, ніж за весь попередній рік. Проте це все ще менше, аніж у відповідний період до великої війни у 2021 році. Цьогоріч до суду потрапило лише 10% від загальної кількості проваджень — й це лише справи про підробку паперів.
За п’ять місяців 2023 року в Україні обліковували 147 кримінальних проваджень за фактами рейдерських дій. Це вже на 12% більше, ніж за повний минулий рік — у 2022-ому нараховувалося 131. Разом з тим цьогоріч таких справ у 2,7 разів менше, ніж у відповідний період 2021 року — тоді було зареєстровано 398 проваджень
Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Генеральної прокуратури України.
За що відкривають найбільше проваджень:
  • найбільше проваджень у поточному році — 87 — стосуються підроблення документів (ст. 205−1 ККУ). Для порівняння, майже така ж кількість справ була зафіксована за весь 2022 рік. Разом з тим, у період січня-травня 2021 їх обліковувалося у 3,5 рази більше — 305 проваджень.
  • за фактами протидії законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ) протягом п’яти місяців 2023-го правоохоронці розслідували 43 справи. Це вже у півтора рази більше, ніж за весь минулий рік, та на 26% менше, ніж за відповідний період 2021-го.
Кількість справ про рейдерство цьогоріч вже більша, ніж за увесь 2022 рік
Найменше рейдерських справ протягом останніх років стосуються протиправного заволодіння майном підприємств (ст. 206−2 ККУ). Так, за п’ять місяців 2023 року їх нараховувалося 17, протягом усього 2022 року — 15, а у січні-травні 2021 року — 35.
Кількість справ про рейдерство цьогоріч вже більша, ніж за увесь 2022 рік

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Варто зазначити, що цьогоріч на судовий розгляд потрапили лише провадження, відкриті за фактами підробки документів (ст. 205−1 ККУ). Так, у 2023 році правоохоронці передали на розгляд суддів лише 14 проваджень, що становить менше 10% від загальної кількості. У відповідний період 2021 року до судів було направлено 33% проваджень — йдеться про 133 справи за тією ж статтею.
За матеріалами:
Finance.ua
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