Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України — Finance.ua

Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України Сьогодні 18:00

Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України

Говард Баффет від початку роботи його фонду в Україні на початку великої війни вже інвестував понад пів мільярда доларів в Україну, зокрема — у підтримку фермерів технікою та гуманітарне розмінування.

Про це Баффет розповів на конференції, організованою фондом Victory Harvest у вівторок.

Зокрема, фонд витратив три мільйони доларів на обладнання для розмінування українських земель. За словами Баффета, очищення сільськогосподарських земель є ключовим для відновлення агропромисловості в Україні, і тому необхідно ставати «розумніше та ефективніше» у цьому процесі.

У співпраці з Halo Trust (оператор гуманітарного розмінування) фонд купує та випробовує нову техніку.

«Ми купили бульдозер, аби підірвати його, аби побачити, що пошкоджено. Згодом бульдозер стане ще одним інструментом на фермі. Ми також намагаємося інтегрувати сільськогосподарські трактори таким чином, щоб вони могли допомагати в розмінуванні. Для цього треба зробити машини більш автономними, зробити так, аби вони могли здійснювати картографію, мали краще дистанційне керування», — розповів Баффет.

Технології, пов’язані з дронами, можуть змінити процес гумрозмінування, додає він. Потрібно адаптувати технологію дронів для ідентифікації вибухонебезпечних предметів та картографування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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