Американська організація і Фонд Баффетта замінять більше 80 тис. вікон в будинках, що постраждали від обстрілів — Finance.ua
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Американська організація і Фонд Баффетта замінять більше 80 тис. вікон в будинках, що постраждали від обстрілів

Особисті фінанси
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Американська некомерційна організація Global Empowerment Mission (GEM) у партнерстві з Фондом Говарда Г. Баффетта (HGBF) масштабує «Віконну програму» в Україні. Вони проведуть заміну вікон в будинках, що постраждали від обстрілів.
Про це повідомляє пресслужба GEM.
Представники GEM та HGBF працюють на місцях з першого дня після обстрілів у Дніпрі, Одесі, Львові, Сумах, Кривому Розі, Запоріжжі та Покровську, координуючи зусилля з місцевими військовими адміністраціями.

Скільки вікон вже встановили

Станом на кінець липня компанія вже встановила понад 16 700 нових вікон у приватних та багатоквартирних будинках, школах і лікарнях, що постраждали від потужних російських обстрілів по всій Україні.
В Одесі та Львові GEM HGBF провели інсталяцію 800 нових вікон у кожному місті відповідно.
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До кінця року організація планує встановити більше 80 000 вікон по всій Україні.
«Щойно ми дізнаємося про черговий обстріл, ми одразу ж зв’язуємося з місцевою владою, щоб запропонувати свою допомогу. Ми обговорюємо можливості і те, що ми можемо зробити для громади, і починаємо відновлювати якнайшвидше», — говорить засновник і президент GEM Майкл Каппоні.

Скільки вже витратили на відновлення вікон

Компанія також відновлює вікна в житлових будинках і школах Київської області. Загальний грошовий еквівалент допомоги на відновлення складає $1 млн.
Також організація відновлює вікна у затоплених або пошкоджених після вибуху Каховської дамби будинках в Херсонській області. Грошовий еквівалент допомоги на відновлення становить $500 000.

Довідка Finance.ua:

  • GEM — це некомерційна організація, заснована у 2011 році як служба реагування на глобальні катастрофи;
  • загальний список партнерів GEM for Ukraine включає більше 50 компаній і організацій, в тому числі Good 360, Bstrong, Amazon, Goya Foods, Walmart, Home Depot і багато інших відомих брендів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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