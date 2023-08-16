Американська організація і Фонд Баффетта замінять більше 80 тис. вікон в будинках, що постраждали від обстрілів — Finance.ua

Американська організація і Фонд Баффетта замінять більше 80 тис. вікон в будинках, що постраждали від обстрілів Сьогодні 11:15 — Особисті фінанси

Американська некомерційна організація Global Empowerment Mission (GEM) у партнерстві з Фондом Говарда Г. Баффетта (HGBF) масштабує «Віконну програму» в Україні. Вони проведуть заміну вікон в будинках, що постраждали від обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба GEM

Представники GEM та HGBF працюють на місцях з першого дня після обстрілів у Дніпрі, Одесі, Львові, Сумах, Кривому Розі, Запоріжжі та Покровську, координуючи зусилля з місцевими військовими адміністраціями.

Скільки вікон вже встановили

Станом на кінець липня компанія вже встановила понад 16 700 нових вікон у приватних та багатоквартирних будинках, школах і лікарнях, що постраждали від потужних російських обстрілів по всій Україні.

В Одесі та Львові GEM HGBF провели інсталяцію 800 нових вікон у кожному місті відповідно.

До кінця року організація планує встановити більше 80 000 вікон по всій Україні.

«Щойно ми дізнаємося про черговий обстріл, ми одразу ж зв’язуємося з місцевою владою, щоб запропонувати свою допомогу. Ми обговорюємо можливості і те, що ми можемо зробити для громади, і починаємо відновлювати якнайшвидше», — говорить засновник і президент GEM Майкл Каппоні.

Скільки вже витратили на відновлення вікон

Компанія також відновлює вікна в житлових будинках і школах Київської області. Загальний грошовий еквівалент допомоги на відновлення складає $1 млн.

Також організація відновлює вікна у затоплених або пошкоджених після вибуху Каховської дамби будинках в Херсонській області. Грошовий еквівалент допомоги на відновлення становить $500 000.

Довідка Finance.ua:

GEM — це некомерційна організація, заснована у 2011 році як служба реагування на глобальні катастрофи;

загальний список партнерів GEM for Ukraine включає більше 50 компаній і організацій, в тому числі Good 360, Bstrong, Amazon, Goya Foods, Walmart, Home Depot і багато інших відомих брендів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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