Уряд виділить близько 4,8 млрд грн для реалізації проєктів з відновлення — Шмигаль Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Уряд виділить близько 4,8 млрд грн для реалізації проєктів з відновлення — Шмигаль

Кабінет Міністрів виділяє майже 4,8 мільйона гривень з Фонду ліквідації наслідків агресії регіонам як субвенцію для реалізації проєктів з відновлення нормальної життєдіяльності громад.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

«Майже 4,8 млрд грн виділяємо з Фонду ліквідації наслідків агресії регіонам як субвенцію для реалізації проєктів, що створять необхідні умови для відновлення нормальної життєдіяльності громад. Загалом області надали пропозиції щодо виділення другого траншу з Фонду для реалізації 529 проєктів», — заявив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що наразі виділили кошти на 133 найбільш пріоритетні проєкти, у тому числі відновлення житлових будинків, закладів освіти, лікарень, об'єктів енергетики й водопостачання, будівництво укриттів. Крім цього, він додав, що загальна сума субвенції, яка виділяється громадам з Фонду, становитиме 11,4 млрд грн.

Найбільше коштів субвенції спрямують Харківській області - 2,9 мільярда гривень, Київській — 2,8 мільярда гривень та Миколаївській — 1,3 мільярда гривень.

«Маємо якнайшвидше відбудувати критично важливу для життя людей інфраструктуру», — резюмував прем'єр.

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УНН За матеріалами:

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