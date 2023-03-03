Говард Баффет виділить Україні грантів на $300 млн: як їх використають — Finance.ua

Говард Баффет виділить Україні грантів на $300 млн: як їх використають Сьогодні 08:32

Говард Баффет виділить Україні грантів на $300 млн: як їх використають

Фонд Говарда Баффета планує у 2023 році виділити Україні $300 млн у вигляді грантів. Про це він розповів у інтерв’ю Forbes. Переказуємо головне.

Що сталося

Старший син мільярдера Уоррена Баффета Говард від початку повномасштабного вторгнення неодноразово підтримував Україну. Так, у грудні його фонд The Howard G. Buffett Foundation передав нам генератори великої потужності на суму $30 млн.

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Під час недавнього візиту Говард Баффет в інтерв’ю Forbes розповів, скільки коштів The Howard G. Buffett Foundation вже спрямував на допомогу Україні та про подальші плани. Ось ключові цифри з його інтерв’ю:

$148 млн грантових коштів надано Україні за 2022-й. Це майже половина від загальної суми грантів фонду в минулому році.

Головні сфери: продовольча безпека — $80,9 млн, розмінування — $27,4 млн підтримка фермерів — $46,6 млн, енергетика — $37,2 млн, протезування — $16,3 млн.

Оплачено майже 30 млн обідів, закуплено 2400 генераторів, шість ДНК-машин для Нацполіції, обладнання для розмінування, техніку та насіння для фермерів.

$16,3 млн пішли на фінансування проєкту будівництва центру з протезування Superhumans.

Також профінансували роботу некомерційної організації Project Expedite Justice. Вона фіксувала докази воєнних злочинів скоєних проти сільських господарств.

$300 млн планується виділити в 2023 році. Пріоритетні напрямки — розмінування, протезування, сільське господарство, поліція, шкільне харчування.

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