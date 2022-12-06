Фонд Баффета надасть Україні надпотужні генератори на $30 мільйонів — Finance.ua

Фонд Баффета надасть Україні надпотужні генератори на $30 мільйонів Сьогодні 16:33 — Енергетика

Фонд Баффета надасть Україні надпотужні генератори на $30 мільйонів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поінформував, що партнери надали для відновлення енергетичної системи України генераторів на 30 мільйонів доларів.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу.

«Сьогодні можу розкрити декілька нових домовленостей. Я вдячний Фонду Говарда Баффета, який надасть Україні енергетичне обладнання — генератори великої потужності на суму 30 мільйонів доларів. Перша партія у 8 генераторів прибуде до України вже наступного тижня і це результат зустрічей та домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським та паном Баффетом. Нідерланди виділили 26 надпотужних трансформаторів, запчастин та обладнання. Міністерство клімату та навколишнього середовища Польщі передало 42 км кабелю, 259 трансформаторів, обмежувачів потоку, роз’єднувачів», — сказав міністр.

Кулеба зазначив, що все обладнання чекає технічної оцінки та готується до відправлення в Україну, а також планується доправити доправити до України ряд надпотужних трансформаторів від чеських партнерів.

Крім того глава української дипломатії підкреслив, що МЗС мобілізує як уряди країн-партнерів, так і приватні компанії. Він зауважив, що бачить, як темпи та обсяги допомоги зростають після зустрічі Групи семи+ минулого тижня у Бухаресті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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