Инвестиции в финтех показали самые низкие результаты с 2017 года — Finance.ua

Инвестиции в финтех показали самые низкие результаты с 2017 года Сегодня 08:35 — Финтех и Карты

Инвестиции в финтех показали самые низкие результаты с 2017 года

2023 год стал вызовом для глобального рынка финтеха: как общий объем финтех-инвестиций (113,7 млрд долларов США), так и количество финтех-соглашений (4 547) продемонстрировали самые низкие результаты с 2017 года.

Об этом свидетельствует анализ инвестиций на рынке fintech — второе полугодие 2023 года от KPMG

«Шквал глобальных вызовов, в частности высокие процентные ставки, длительная инфляция, война в Украине и конфликты на Ближнем Востоке, а также обеспокоенность падением стоимости активов и отсутствием возможностей для выхода из инвестиций, привел к тому, что финтех-инвесторы стали все более осторожными с инвестициями», — отмечают аналитики.

Что происходит в мире финтеха

По сравнению с прошлым годом уменьшение объема инвестиций в финтех произошло во всех ключевых регионах, причем в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ASPAC) наблюдалось наибольшее падение — с 51,3 млрд долларов США в 2022 году до 10,8 млрд долларов США в 2023 году. В регионе Европы, Ближнего Востока и Азии (EMEA) объем инвестиций уменьшился с 49,6 млрд долларов США до 24,5 млрд долларов США за тот же период. Страны Америки продемонстрировали наибольшую устойчивость: инвестиции в финтех сократились с 95,4 млрд долларов США в 2022 году до 78,3 млрд долларов США в 2023 году. На юрисдикционном уровне США привлекли две трети всего финтех-финансирования в течение 2023 года (73,5 млрд долларов США).

На сферу осуществления платежей по-прежнему приходится наибольшая доля финансирования среди подотраслей финтеха, несмотря на снижение объемов с 57,9 млрд долларов США до 20,7 млрд долларов США в период с 2022 по 2023 год. Из основных подотраслей финтеха общий объем инвестиций увеличился по сравнению с предыдущим годом только в proptech (технологии в сфере недвижимости) и insurtech (технологии страхования): инвестиции в proptech выросли с 4,1 млрд долларов США до 13,4 млрд долларов США, а в insurtech — с 5,9 млрд долларов США до 8,1 млрд долларов США. С точки зрения технологий, несмотря на снижение финансирования в 2023 году, искусственный интеллект остался безоговорочным лидером, привлекая более 12,1 млрд долларов США инвестиций в финтех.

Глядя на 2023 год в целом и на второе полугодие 2023 года, в частности, настроения финтех-инвесторов можно охарактеризовать как сдержанные. Вот несколько ключевых тенденций, которые мы наблюдали в финтех-секторе за последние шесть месяцев:

усиление контроля за потенциальными финтех-сделками, в частности повышение внимания к прибыльности и избегание даун-раундов;

усиление интереса к финтех-решениям В2 В, направленным на реализацию возможностей, а не на бизнес-модели, ориентированные на В2С;

усиленное внимание к партнерствам и альянсам;

рост интереса к применению ИИ и генеративного ИИ в финтех-секторе;

постоянное внимание к встроенным финансовым продуктам, в частности, платежам и кредитованию, в рамках перехода к открытому банкингу.

«Ожидается, что в первой половине 2024 года уровень инвестиций в финтех-сектор во всем мире будет оставаться относительно низким, хотя, вероятно, начнет расти по мере снижения процентных ставок, и, по общему мнению, это произойдет в третьем и четвертом кварталах. вероятно, и далее будет оставаться в центре внимания, как и B2B решения. Активность в сфере слияний и поглощений (M&A) также возрастет, поскольку инвесторы будут искать возможности для покупки проблемных активов», — говорится в анализе.

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Одной из отраслей, которая ушла вопреки общей тенденции ожидаемого развития в финтех, является сфера стартапов и финансирования на начальном/предстартовом этапе (seed/pre-seed). Хотя размеры сделок невелики, поскольку инвесторы распределяют свои риски, количество завершенных сделок достигло рекордного уровня. Очевидно, что инвесторы тестируют и изучают, какая следующая волна бизнес-модели финтех будет коммерчески привлекательной.

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