Маркетинговые бенчмарки для финтеха: обзор тенденций на 2024 год — Finance.ua
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Маркетинговые бенчмарки для финтеха: обзор тенденций на 2024 год

Финтех и Карты
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Маркетинговые бенчмарки для финтеха: обзор тенденций на 2024 год
Маркетинговые бенчмарки для финтеха: обзор тенденций на 2024 год
Ежегодно количество органических посещений финтех-сайтов растет на 35%. Это связано с диджитализацией индустрии и тем, что все больше людей ищут финансовую помощь в онлайне.
Об этом рассказал Team Lead отдела Mobile Promodo Дмитрий Крючков во время конференции FinYear, состоявшейся 16 февраля в Киеве.
«Поэтому финтех компаниям стоит убедиться, что их сайты и мобильные приложения легко найти и удобно использовать», — отмечает эксперт.
Источники трафика в финансовых областях:
  • прямой трафик — 42,2%;
  • органический поиск — 19,3%;
  • реферальный поиск — 11,6%;
  • e-mail — 2,9%;
  • соцсети — 2,1%;
  • платный поиск — 0,8%;
  • медийная реклама — 0,4%.
При этом если взглянуть на распределение трафика финтех сайтов по устройству, то выяснится, что десктопными версиями пользуются 54,7%, а мобильными — 45,3%.
«Из этих показателей видим, что важно развивать не только десктопные продукты, но и уделять внимание мобильным версиям, ведь доля мобильного трафика финтеха составляет 45%. То есть надо создавать положительный опыт взаимодействия, удобный интерфейс, направлять ресурсы для продвижения мобильных приложений», — говорит Крючков.

Бенчмарки мобильных приложений для финтеха

Эксперт поделился показателями, которые помогут понять, что лучше работает для охвата и удержания клиентов, а также оценить успехи компании по сравнению с другими.
  • Среднее количество загрузок ежемесячно достигало 7,8 млн, что свидетельствует о популярности приложений и заинтересованности пользователей.
  • Ежемесячно приложения имели 12,8 млн активных пользователей, что отражало сильную и заинтересованную базу пользователей.
  • Средний показатель количества пользователей приложений составил 15,2% - это демонстрирует долю целевого рынка, установившую приложения на своих девайсах.
«Интересно, что 95% новых пользователей совершают как минимум одну финансовую операцию в течение первого месяца после установки приложения. Для новых пользователей средний коэффициент конверсии составляет 76% в течение первой недели. Обычно на получение конверсии от новых пользователей уходит до 7 дней», — делится эксперт.
Маркетинговые бенчмарки для финтеха: обзор тенденций на 2024 год
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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