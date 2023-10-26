Чек-лист от эксперта для успешного продвижения финтех-приложения — Finance.ua

Чек-лист от эксперта для успешного продвижения финтех-приложения
Украинцы уже привыкли иметь все необходимое под рукой в своих смартфонах: магазины, аптеки или даже банки. Да, рынок финтеха в Украине постоянно развивается и сегодня можно открыть депозит или обменять валюту с помощью своих гаджетов.
Однако рассмотрим это со стороны финтех-компаний. О возникающих проблемах, а также, как решать такие проблемы — обо всем этом рассказал ведущий специалист по продвижению мобильных приложений в Promodo Дмитрий Крючков в ходе крупнейшей онлайн-конференции о digital, trafic, affiliate — ROMI, состоявшейся 25 октября.
Ключевые задачи по продвижению мобильных приложений банков:
- Повысить уровень узнаваемости банка.
- Мотивировать пользователя скачать приложение.
- Превратить посетителя в клиента банка.
- Отслеживать путь пользователя от загрузки приложения до получения карты и улучшения маркетинговой воронки.
- Работа с продуктами банка: кредиты, депозиты, страхование
и т. д.
С какими сложностями на пути чаще всего сталкиваются бренды
- Недоверие клиента из-за низкого уровня знания бренда (или по другим причинам).
- Функционал приложения, а также сложность в использовании (в большинстве случаев из-за большого количества функций и сложности usability).
- Технические сложности в работе приложения банка из-за большого количества пользователей.
- Непонимание ключевых показателей эффективности (стоимость привлечения пользователя, конвертации в клиента
и т. п.).
Какие решения есть для мобильного приложения:
Этап 0: Медийная кампания, включающая социальные сети, digital-каналы, наружную рекламу опционально: с целью привлечь внимание и сформировать интерес к продукту.
Этап 1: Итерации А5О-оптимизации: обработка метаданных и визуальных элементов страниц. Это поможет получать небольшое, но стабильное количество органического трафика с перспективой роста в будущем, а также повысит процент установок после посещения страниц.
Этап 2: По достижении стабильного «притока» пользователей переходим к работе с качеством трафика. | переоптимизируем часть кампаний на целевое действие — активация карты в приложении. Проект начинает получать не только установки, но и больше новых активных пользователей.
На данном этапе необходимо следить за ключевыми качественными показателями: рост СR% по установке в активацию, СРА
и т. д.
Оцениваем продвижение продуктовых решений в приложении + реактивация пользователей.
На этом этапе используются кампании Re-Engagment, ориентированные на специфические сегменты аудитории: «Установили программу, но не зарегистрировались», «Зарегистрировались, но не активировали карту».
Чек-лист для успешного продвижения приложения
- Максимально протестированный продукт с минимальным количеством сбоев и проблем — изменение концептов.
- Постоянная работа с АррLe Store / Google Рlау Маркет: тестирование и доработка текстовой и визуальной части описания приложения. Открытие новых языков и локалей (стран).
- Настройка аналитики — как внутренней, так и внешней (особенно для запуска рекламных кампаний).
- Работа с основными платными каналами привлечения новых пользователей: Google Ads, Meta Ads, Apple Search Ads, TikTok.
- Постоянное тестирование рекламных креативов, изменение концептов.
- Анализ результатов раз в одну-две недели.
- Быть готовым к изменениям в ключевых показателях: цене, установке, регистрации, получению карты, уровню конверсии.
- Оценка рентабельности рекламных издержек.
Поделиться новостью