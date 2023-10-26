Чек-лист от эксперта для успешного продвижения финтех-приложения — Finance.ua

Чек-лист от эксперта для успешного продвижения финтех-приложения Вчера 13:35 — Финтех и Карты

Чек-лист от эксперта для успешного продвижения финтех-приложения

Украинцы уже привыкли иметь все необходимое под рукой в ​​своих смартфонах: магазины, аптеки или даже банки. Да, рынок финтеха в Украине постоянно развивается и сегодня можно открыть депозит или обменять валюту с помощью своих гаджетов.

Однако рассмотрим это со стороны финтех-компаний. О возникающих проблемах, а также, как решать такие проблемы — обо всем этом рассказал ведущий специалист по продвижению мобильных приложений в Promodo Дмитрий Крючков в ходе крупнейшей онлайн-конференции о digital, trafic, affiliate — ROMI , состоявшейся 25 октября.

Ключевые задачи по продвижению мобильных приложений банков:

Повысить уровень узнаваемости банка. Мотивировать пользователя скачать приложение. Превратить посетителя в клиента банка. Отслеживать путь пользователя от загрузки приложения до получения карты и улучшения маркетинговой воронки. Работа с продуктами банка: кредиты, депозиты, страхование и т. д.

С какими сложностями на пути чаще всего сталкиваются бренды

Недоверие клиента из-за низкого уровня знания бренда (или по другим причинам).

Функционал приложения, а также сложность в использовании (в большинстве случаев из-за большого количества функций и сложности usability).

Технические сложности в работе приложения банка из-за большого количества пользователей.

Непонимание ключевых показателей эффективности (стоимость привлечения пользователя, конвертации в клиента и т. п. ).

Какие решения есть для мобильного приложения:

Этап 0: Медийная кампания, включающая социальные сети, digital-каналы, наружную рекламу опционально: с целью привлечь внимание и сформировать интерес к продукту.

Этап 1: Итерации А5О-оптимизации: обработка метаданных и визуальных элементов страниц. Это поможет получать небольшое, но стабильное количество органического трафика с перспективой роста в будущем, а также повысит процент установок после посещения страниц.

Этап 2: По достижении стабильного «притока» пользователей переходим к работе с качеством трафика. | переоптимизируем часть кампаний на целевое действие — активация карты в приложении. Проект начинает получать не только установки, но и больше новых активных пользователей.

На данном этапе необходимо следить за ключевыми качественными показателями: рост СR% по установке в активацию, СРА и т. д.

Оцениваем продвижение продуктовых решений в приложении + реактивация пользователей.

На этом этапе используются кампании Re-Engagment, ориентированные на специфические сегменты аудитории: «Установили программу, но не зарегистрировались», «Зарегистрировались, но не активировали карту».

Чек-лист для успешного продвижения приложения

Максимально протестированный продукт с минимальным количеством сбоев и проблем — изменение концептов. Постоянная работа с АррLe Store / Google Рlау Маркет: тестирование и доработка текстовой и визуальной части описания приложения. Открытие новых языков и локалей (стран). Настройка аналитики — как внутренней, так и внешней (особенно для запуска рекламных кампаний). Работа с основными платными каналами привлечения новых пользователей: Google Ads, Meta Ads, Apple Search Ads, TikTok. Постоянное тестирование рекламных креативов, изменение концептов. Анализ результатов раз в одну-две недели. Быть готовым к изменениям в ключевых показателях: цене, установке, регистрации, получению карты, уровню конверсии. Оценка рентабельности рекламных издержек.

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