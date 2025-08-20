Что следует знать о налогообложении переводов — Finance.ua
Что следует знать о налогообложении переводов

Финтех и Карты
32
Украинцы должны платить налоги со средств, получаемых на свои банковские карты. Впрочем, есть ряд исключений, когда банковские зачисления не облагаются налогом.
Какие переводы не облагаются налогом

Любой перевод на банковскую карту в Украине считается получением дохода, с которого необходимо уплатить налоги, кроме конкретных случаев освобождения от налогообложения.
По закону не нужно платить налоги:
  • с пенсии;
  • с алиментов;
  • с пособия на погребение;
  • со студенческих стипендий;
  • с выплат по договорам страхования;
  • с компенсации донорам крови;
  • с возврата долгов.
Не подлежат также налогообложению средства, выплачиваемые в качестве помощи участникам боевых действий, военным и членам их семей, а также донаты украинцев волонтерам.

Кроме того, к перечню исключений из налогообложения относятся:
  • средства, получаемые человеком от продажи вторичного сырья;
  • зачисления на карту от продажи собственной сельскохозяйственной продукции;
  • денежные переводы ФЛП на личные карты;
  • переводы на карту между родственниками первой и второй степени родства — родителями, мужем и женой, детьми, братьями и сестрами, внуками, бабушками и дедушками.
Не уплачиваются налоги с имущественных подарков, стоимость которых не превышает 25% минимальной заработной платы. В 2025 году минималка составляет 8 000 гривен, так что подарки не облагаются налогом стоимостью до 2 000 гривен.

Однако даже средства, с которых не нужно платить налоги, в определенных случаях могут облагаться налогом. Поэтому нужно очень внимательно относиться к каждому банковскому переводу и понимать его назначение.
В частности, могут взыскать налоги с донатов на армию, если у волонтера нет официальной регистрации своей деятельности. Он также обязан подавать декларацию о доходах, указав суммы донатов.
Возврат долгов может вызвать вопросы у налоговой, поэтому необходимо иметь подтверждение долговых обязательств. Это может быть договор или расписка. К тому же освобождается от налогов возврат долгов только в течение трех лет с момента получения ссуды.
Денежные подарки, в отличие от имущественных, не освобождены от уплаты налогов. Исключения составляют только подарки близким родственникам (1 — 2 степень родства).
Финтех
Payment systems