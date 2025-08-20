monobank начал развертывать сеть терминалов — Finance.ua

monobank начал развертывать сеть терминалов Сегодня 11:00 — Финтех и Карты

monobank начал устанавливать собственные платежные терминалы. Их уже около 1200 по Украине.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

По его словам, терминалы уже появляются в украинских городах. Пока их установлено около 1200. «Но мы только начали», — подчеркнул Гороховский.

Фото: Олег Гороховский

Пополнение карт в этих терминалах без комиссии, как и в терминалах партнеров банка.

«Итак, теперь в вашей жизни просто станет чуть больше терминалов», — добавил соучредитель банка.

Напомним, ранее monobank предложил компаниям возвращать 1% от суммы всех выплат сотрудникам, включая зарплаты, больничные и стипендии. «Мы платим 1% кешбэка предприятию от суммы заработной платы, которую они выплатили на наши карты своим сотрудникам. Такого не делал никто, никогда и нигде. Внимание распорядителям бюджетных средств всех уровней! Сэкономьте государству деньги — не выплачивайте зарплаты по старинке», — заявлял тогда Гороховский.

В мае monobank начал предоставлять услугу создания и использования квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую в банке назвали monoКЭП. С того момента пользователи могут создать ключ менее чем за минуту и подписывать документы за несколько секунд непосредственно в мобильном приложении. Услуга доступна для физических лиц, ФЛП и бизнеса.

В начале этого года monobank запустил новый проект, позволяющий выплачивать зарплату сразу на mono. Клиенты могут снимать заработную плату наличными бесплатно. Банк также не имеет комиссий на выплаты. Зачисление производится в течение трех минут. monobank предлагает снятие наличных до 50 тыс. грн за 0% в любом банкомате Украины. Кешбэк до 20% на разные категории товаров и услуг. Бесплатное пополнение мобильного, оплата коммуналки и переводы контактам.

