Украинцы продолжают активно пользоваться кредитными картами — обзор рынка Сегодня 21:03 — Финтех и Карты

Украинцы продолжают активно пользоваться кредитными картами — обзор рынка

В 2021 и начале 2022 годов среди населения был очень популярен сегмент получения кредитов на банковские карты.

Номинальная ставка по картам до войны — обычно 36−48% годовых (3−4% в месяц) + комиссии; эффективная с учетом комиссий и безналичного снятия. Часто она колебалась в 45−60%.

По состоянию на середину 2025 года (как и в прошлом году) эта популярность не стала меньше. Украинцы охотно пользуются такими удобными и быстрыми способами получения ссуд.

Условия кредитования населения по картам по разным банкам по состоянию на 10 августа 2025 года

Банк/условия кредитования Кредитный лимит (тыс. грн) Льготный период (дни) Реальная годовая ставка с учетом комиссий (%) ПриватБанк 300 тыс. 62 52,53 Ощадбанк 400 тыс. 92 58,27 monobank 200 тыс. 62 44,29 Райффайзен Банк 300 тыс. 100 60 ПУМБ 300 тыс. 62 35,88−44,28 Банк Кредит Днепр 100 тыс. 67 47,6 Таскомбанк 200 тыс. 62 68−123,1 Банк Глобус 100 тыс. 62 56,54−77,08 Сенс Банк 50 тыс. 365 37

На сегодняшний день ПриватБанк является фактическим лидером по количеству карт и предоставленных физическим лицам кредитов.

Как видно из таблицы, наибольший кредитный лимит физическим лицам предоставляют банк Глобус и Банк Кредит Днепр — до 1 млн гривен. А наибольший срок кредитного лимита у Сенс Банка — до года. Самые маленькие кредитные ставки у ПУМБ — от 35,88%, а самые большие — от 68% у Таскомбанка.

В среднем эти показатели в крупнейших банках, предлагающих такие услуги, находятся в коридоре 43−55%, то есть они практически равны коридору средних ставок, которые были до начала полномасштабного вторжения.

Правда, мы видим, что некоторые банки значительно увеличили этот показатель от 68 до 123,1%.

Как ранее рассказали в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, украинцы все чаще оставляют средства на карточных счетах, пользуясь ими без снятия наличных денег. Чаще всего при получении выплат граждане снимают лишь часть наличных денег, тогда как остальные используются в дальнейшем с карты.

Цифровые способы оплаты становятся основным выбором для многих украинцев. Как свидетельствуют результаты исследования MasterIndex компании Mastercard, в 2024 году 61% опрошенных рассчитывались бесконтактно по цифровой карте через смартфон или другое устройство с поддержкой NFC. Это на 21 процентный пункт больше, чем в 2021 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.