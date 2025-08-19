Украинцы продолжают активно пользоваться кредитными картами — обзор рынка — Finance.ua
Украинцы продолжают активно пользоваться кредитными картами — обзор рынка

Финтех и Карты
В 2021 и начале 2022 годов среди населения был очень популярен сегмент получения кредитов на банковские карты.
Номинальная ставка по картам до войны — обычно 36−48% годовых (3−4% в месяц) + комиссии; эффективная с учетом комиссий и безналичного снятия. Часто она колебалась в 45−60%.
По состоянию на середину 2025 года (как и в прошлом году) эта популярность не стала меньше. Украинцы охотно пользуются такими удобными и быстрыми способами получения ссуд.
Условия кредитования населения по картам по разным банкам по состоянию на 10 августа 2025 года
Банк/условия кредитованияКредитный лимит (тыс. грн)Льготный период (дни)Реальная годовая ставка с учетом комиссий (%)
ПриватБанк300 тыс.6252,53
Ощадбанк400 тыс.9258,27
monobank200 тыс.6244,29
Райффайзен Банк300 тыс.10060
ПУМБ300 тыс.6235,88−44,28
Банк Кредит Днепр100 тыс.6747,6
Таскомбанк200 тыс.6268−123,1
Банк Глобус100 тыс.6256,54−77,08
Сенс Банк50 тыс.36537
На сегодняшний день ПриватБанк является фактическим лидером по количеству карт и предоставленных физическим лицам кредитов.
Как видно из таблицы, наибольший кредитный лимит физическим лицам предоставляют банк Глобус и Банк Кредит Днепр — до 1 млн гривен. А наибольший срок кредитного лимита у Сенс Банка — до года. Самые маленькие кредитные ставки у ПУМБ — от 35,88%, а самые большие — от 68% у Таскомбанка.

Читайте также: Заблокировали счет в банке? Подсказки, которые помогут снять арест

В среднем эти показатели в крупнейших банках, предлагающих такие услуги, находятся в коридоре 43−55%, то есть они практически равны коридору средних ставок, которые были до начала полномасштабного вторжения.
Правда, мы видим, что некоторые банки значительно увеличили этот показатель от 68 до 123,1%.
Детальнее о кредитно-депозитной политике банков рассказываем в статье по ссылке: Кредитно-депозитная ретроспектива: что было до войны и что мы имеем сейчас на этом рынке.
Как ранее рассказали в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, украинцы все чаще оставляют средства на карточных счетах, пользуясь ими без снятия наличных денег. Чаще всего при получении выплат граждане снимают лишь часть наличных денег, тогда как остальные используются в дальнейшем с карты.
Цифровые способы оплаты становятся основным выбором для многих украинцев. Как свидетельствуют результаты исследования MasterIndex компании Mastercard, в 2024 году 61% опрошенных рассчитывались бесконтактно по цифровой карте через смартфон или другое устройство с поддержкой NFC. Это на 21 процентный пункт больше, чем в 2021 году.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Финтех
