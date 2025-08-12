monobank ввел карты лояльности в приложение и готовит большое обновление market by mono — Finance.ua

monobank ввел карты лояльности в приложение и готовит большое обновление market by mono Сегодня 12:02 — Финтех и Карты

monobank интегрировал в приложение ряд карт лояльности, которые автоматически привязываются к банковской карте. Кроме того, компания готовит масштабное обновление маркетплейса market by mono, которое планируется выпустить в начале осени.

Как сообщает издание «Цена», карты лояльности сетей WOG, ОККО, VARUS, EKO Market, Mashket, OSNOVA и TOR-BA уже доступны в приложении.

Новый функционал позволяет получать скидки и бонусы без ввода кода карты при оплате картой monobank — начисление проводится автоматически.

Если карта лояльности зарегистрирована на тот же номер телефона, она появится в приложении автоматически. Пользователи могут также просматривать баланс бонусов и тратить их непосредственно через monobank.

Как найти и активировать карты лояльности в monobank:

Убедиться, что приложение обновлено до последней версии в App Store или Google Play. Открыть monobank и перейти в раздел «Еще» в меню справа внизу. Выбрать пункт «Программы лояльности». Выбрать нужную торговую сеть и нажать кнопку «Продолжить» на следующем экране.

monobank отмечает, что для работы программы лояльности партнерской сети передаются имя, номер телефона, электронная почта и дата рождения пользователя.

По данным Scroll. media, параллельно команда работает над развитием market by mono. В сентябре планируется запуск веб-версии маркетплейса и обновление его функционала в приложении.

Что известно о market by mono

В 2024 году monobank запустил маркетплейс «market by mono» в своем мобильном приложении. Первыми партнерами проекта стали продавцы техники и электроники Moyo, КТС и Click. На старте в маркетплейсе были представлены гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника. За первые три дня после запуска проект собрал более миллиона уникальных пользователей и 67,5 тысяч заказов на более 56 млн грн.

Ранее Market был доступен только в приложении, а компания запустила сайт на домене monomarket.com.ua.

Напомним, в июле monobank запустил сервис «Терминал в смартфоне» для iPhone. Теперь бизнес-пользователи monobank могут принимать бесконтактные платежи на iPhone без использования отдельного платежного терминала. Сервис «Терминал в смартфоне», ранее работавший только на Android, стал доступен и для устройств с iOS.

Кроме того, monobank предложил компаниям возвращать 1% от суммы всех выплат сотрудникам, включая зарплаты, больничные и стипендии.

