monobank ввел карты лояльности в приложение и готовит большое обновление market by mono — Finance.ua

monobank ввел карты лояльности в приложение и готовит большое обновление market by mono
monobank интегрировал в приложение ряд карт лояльности, которые автоматически привязываются к банковской карте. Кроме того, компания готовит масштабное обновление маркетплейса market by mono, которое планируется выпустить в начале осени.
Как сообщает издание «Цена», карты лояльности сетей WOG, ОККО, VARUS, EKO Market, Mashket, OSNOVA и TOR-BA уже доступны в приложении.
Новый функционал позволяет получать скидки и бонусы без ввода кода карты при оплате картой monobank — начисление проводится автоматически.
Если карта лояльности зарегистрирована на тот же номер телефона, она появится в приложении автоматически. Пользователи могут также просматривать баланс бонусов и тратить их непосредственно через monobank.
Как найти и активировать карты лояльности в monobank:
- Убедиться, что приложение обновлено до последней версии в App Store или Google Play.
- Открыть monobank и перейти в раздел «Еще» в меню справа внизу.
- Выбрать пункт «Программы лояльности».
- Выбрать нужную торговую сеть и нажать кнопку «Продолжить» на следующем экране.
monobank отмечает, что для работы программы лояльности партнерской сети передаются имя, номер телефона, электронная почта и дата рождения пользователя.
По данным Scroll. media, параллельно команда работает над развитием market by mono. В сентябре планируется запуск веб-версии маркетплейса и обновление его функционала в приложении.
Что известно о market by mono
В 2024 году monobank запустил маркетплейс «market by mono» в своем мобильном приложении. Первыми партнерами проекта стали продавцы техники и электроники Moyo, КТС и Click. На старте в маркетплейсе были представлены гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника. За первые три дня после запуска проект собрал более миллиона уникальных пользователей и 67,5 тысяч заказов на более 56 млн грн.
Ранее Market был доступен только в приложении, а компания запустила сайт на домене monomarket.com.ua.
Напомним, в июле monobank запустил сервис «Терминал в смартфоне» для iPhone. Теперь бизнес-пользователи monobank могут принимать бесконтактные платежи на iPhone без использования отдельного платежного терминала. Сервис «Терминал в смартфоне», ранее работавший только на Android, стал доступен и для устройств с iOS.
Кроме того, monobank предложил компаниям возвращать 1% от суммы всех выплат сотрудникам, включая зарплаты, больничные и стипендии.
Поделиться новостью
Также по теме
monobank ввел карты лояльности в приложение и готовит большое обновление market by mono
В Украине создают национальную инфраструктуру для ИИ-сервисов в госсекторе
В НБУ сделали заявление о работе Revolut в Украине
Прорыв в науке: нейросеть открыла новые законы физики
Что делать, если банк заблокировал счета
ТОП-3 причины блокирования банковских счетов